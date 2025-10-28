여수시, '2025섬슐랭페스타' 11월 1일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'섬의 맛·이야기' 담은 미식 축제

전남 여수시(시장 정기명)는 오는 11월 1일 여수세계박람회장 엑스포디지털갤러리에서 '2025 여수섬슐랭페스타'를 개최한다고 28일 밝혔다.

'섬슐랭'은 섬과 미슐랭(Michelin)의 합성어로 '최고의 섬 음식 가이드'를 의미한다. 이번 행사는 여수의 특별한 섬 음식과 청정한 식재료를 주제로 전시·체험·공연이 어우러진 신규 미식 축제다.

AD

축제 기간에는 섬 음식 전시와 시식, 푸드 토크쇼, 전통주 페어링쇼, 커피 시연회, 섬 음식 만들기 체험, 섬섬푸드마켓 등 다양한 프로그램이 펼쳐진다.

특히 셰프 레이먼킴이 참여하는 '푸드 토크쇼'에서는 지역 청년 셰프들과 함께 섬 식재료로 만든 음식을 선보인다. 사전에 모집된 시민 시식단 50여명이 직접 맛보며 섬의 맛과 이야기를 현장에서 경험할 수 있다.

국가대표 로스터 주성현이 선보이는 '거문도 해풍쑥 커피 시연회'와 전통주 페어링 쇼에서는 전문가들의 노하우를 통해 섬 식재료의 새로운 매력을 발견할 수 있다. 여기에 국제슬로푸드한국협회 여수지부, 지역 명인, 한영대학교가 함께하는 체험존에서는 섬 음식을 직접 만들어보는 프로그램도 운영된다.

이 밖에도 '춤추는 곰돌 랜덤댄스', 마술, 버블쇼 등 거리공연이 열리며 같은 장소에서 '원스톱 창작지원 프로젝트 아트페스타', '한마음 미술 사생대회' 등 행사가 함께 열려 미식과 예술이 조화를 이루는 축제로 꾸며질 예정이다.

시는 이번 축제에서 다회용기 사용과 일회용품 최소화 등 쓰레기 없애기(제로웨이스트) 실천을 통해 친환경 축제를 운영하고 '청청여수, 건강한 섬'의 이미지를 확산할 계획이다.





AD

정기명 시장은 "여수섬슐랭페스타는 섬의 고유한 미식문화를 맛보고 즐길 수 있는 축제다"며 "많은 시민과 관광객께서 가족과 친구와 함께 방문해 섬의 맛과 이야기를 경험하시기를 바란다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>