본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

대신 "FOMC 이은 두 번째 산타는 트럼프…차기 Fed 의장 지명 전망"

조슬기나기자

입력2025.12.12 08:16

시계아이콘00분 57초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

대신증권은 기준금리 인하, 단기 국채 매입이라는 선물을 안겨준 연방공개시장이사회(FOMC)에 이어 도널드 트럼프 미국 대통령이 12월의 두 번째 산타클로스가 될 것이라고 내다봤다.


문남중·문건우 대신증권 연구원은 12일 '더 글로벌 레이더 위클리' 보고서에서 "12월의 첫 번째 산타 'FOMC'는 0.25%포인트 금리 인하와 단기 국채 매입이라는 선물을 안겨줬다"며 "연방준비제도(Fed)의 금리인하 사이클이 끝나기 전까지, 향후 적극적인 통화완화 기대가 주식시장으로의 자금 유입을 이끄는 동인이 될 것"이라고 밝혔다.

대신 "FOMC 이은 두 번째 산타는 트럼프…차기 Fed 의장 지명 전망" UPI연합뉴스
AD

보고서는 "12월 FOMC 이후 두 번째 산타는 트럼프가 될 것"이라며 "11~12월 트럼프는 주식시장에 호재가 될 수 있는 이벤트를 연이어 꺼내 들고 있다"고 주목했다. 내년 로봇사업 육성을 위한 행정명령 서명 예정, 엔비디아 인공지능(AI) 반도체 'H200'의 중국 수출 허가 등이 대표적이다.


또한 "12월 FOMC 전후 차기 연방준비제도(Fed) 의장 지명을 두고 언론전을 펼치는 상황을 감안하면, 내년 초가 아닌 올해 성탄절 전후 차기 Fed 의장 지명을 할 가능성이 높다"면서 "이를 통해 올해 역사적 사상 최고치 경신을 이어오고 있는 미국 증시의 행적을 본인의 공으로 돌리려고 할 것"이라고 예상했다.


현재 차기 Fed 의장으로는 캐빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장의 지명이 거의 확실시되고 있다. 해싯 위원장은 트럼프 행정부 1기 당시 중앙은행의 독립성을 옹호했던 인물이다. 보고서는 "트럼프의 완화적 통화정책 압박에 무작정 따르기보다는 물가 상승, 고용 개선 등 상황에 따라서는 경제지표에 의존해 통화정책 결정을 할 유연성을 보여줄 것"이라며 "트럼프와 금융시장 비위를 모두 맞추는 Fed 의장으로서 소임을 다할 것"으로 내다봤다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이어 "12월 산타랠리는 이미 진행 중"이라며 "금융시장이 중요하게 생각하고 있는 이벤트 전후의 증시 변동성 확대는 비중 확대 기회가 될 것"이라고 분석했다. 다음 주 예정된 주요 경제지표 및 일정으로는 11월 중국 산업생산·소매판매(15일), 11월 미국 비농업부문고용자수·실업률(16일), 11월 미국 소비자물가지수(CPI, 18일), 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의(18일), 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의(19일) 등이 있다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기