양주시, '착한 소비' 확산 기버마켓 성료…32개 사회적경제 기업 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 지난 25일 LF스퀘어 양주점 야외광장에서 '2025 제3차 양주시 사회적경제 나눔장터 기버마켓'을 성공적으로 개최했다.

양주시가 지난 25일 LF스퀘어 양주점 야외광장에서 '2025 제3차 양주시 사회적경제 나눔장터 기버마켓'을 개최하고 있다. 양주시 제공

AD

올해에만 세 번째를 맞이하는 이번 행사는 양주시 사회적경제기업과 마을기업, (사회적)협동조합, (예비)사회적기업, 새싹기업 등 32개소가 참여하여 사회적경제 제품과 서비스를 시민들에게 선보였으며, 지역경제 활성화와 착한 소비문화 확산에 기여했다.

'기버마켓(Giver Market, 나누는 사람들의 마켓)'이라는 이름의 의미처럼, 이번 기버마켓은 사회적경제기업이 시민과 직접 만나 제품을 소개하고 사회적 가치를 공유하는 자리로 꾸며졌다. 행사장에서는 ▲제품 홍보·판매 ▲공정무역 홍보관 ▲마을소상공인 및 유관기관 부스 운영 등 다채로운 프로그램이 마련됐다.

특히 1만원 이상 구매 고객에게 보냉백 증정, 사회적경제 스탬프 투어 참여자에게 할인쿠폰 제공 등의 이벤트가 시민들의 큰 호응을 얻었으며, 양주시자원봉사센터, 양주여성새로일하기센터, 서정대학교, 한국외식과학고등학교, 양주고등학교 등 지역 기관과 청소년·대학생들이 함께 참여해 지역 연대의 의미를 더했다.

이날 행사에서는 '모어쩡', 'DJ댄스핏' 공연 외에도 '옥정2동 생활댄스팀', '양주2동 스포츠드럼팀', '남면 디스코장구팀'과 같은 양주시 주민자치회와 연계된 공연이 펼쳐져 흥을 한껏 더했다.





AD

양주시 관계자는 "기버마켓은 양주시 사회적경제기업이 시민과 직접 소통하며 신뢰를 쌓는 의미 있는 자리"라며 "지역의 사회적경제가 시민의 일상 속에서 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>