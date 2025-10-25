'부동산 내로남불'에 성난 민심…李, 국토차관 하루 만에 면직

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

李. 25일 오후 국토차관 면직안 재가

이재명 대통령이 25일 오후 '갭투자' 논란을 빚었던 이상경 국토교통부 1차관 면직안을 재가했다.

대통령실은 이날 언론 공지를 통해 이같이 밝혔다. 이 대통령의 면직안 재가는 이 차관이 사의를 표명한 지 채 하루도 되지 않아 수용됐다.

이 차관은 한 유튜브 채널에서 정부의 10·15 부동산 대책을 설명하던 도중 부적절한 발언을 해 여론의 뭇매를 맞았다. 당시 이 차관은 '시장이 안정되면 집값이 내려가니 돈을 벌어 그때 사면 된다'는 취지의 말을 했다.

하지만 이 차관이 지난해 7월 경기 성남 분당구에 있는 고가의 아파트를 산 뒤 전세 계약을 한 사실이 밝혀져 '내로남불' 비판이 일었다. 이 차관은 실거주 목적이었다고 해명하고 대국민 사과까지 했지만 높은 가격에 매도할 때까지 기다리는 등 사실상 투기용이 아니었냐는 의심이 이어졌다.





이에 김남준 대통령실 대변인은 이 차관의 발언과 정부의 부동산 대책을 비판하는 목소리에 대해 "국민 목소리를 신중히, 엄중히 귀 기울이고 있다"고 말한 바 있다.





