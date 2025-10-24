본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[남산길 산책]K콘텐츠의 동력, 팬덤 이코노미

이종길기자

입력2025.10.24 10:34

시계아이콘02분 11초 소요
언어변환 뉴스듣기

콘텐츠 산업 구조 바꾼 팬덤 성장
힘의 악용 막을 조정장치 마련해야

[남산길 산책]K콘텐츠의 동력, 팬덤 이코노미
AD

최근 대중문화교류위원회 출범식에서 박진영 공동위원장은 '팬덤'의 중요성을 강조했다. '응원봉은 K팝 팬이 공연의 일부가 되는 요소'이며, '이름을 가진' 팬덤은 단순한 소비자가 아니라 콘텐츠의 동반자라는 점을 '팬들이 일으키는 현상(Fanomenon)'으로 설명했다. 이는 콘텐츠 이용자에 대한 시선의 확장이라는 점에서 의미가 크다.


팬은 자신이 좋아하는 대상이 자신의 정체성에 중요하다고 여기는 사람을 의미한다. 마크로밀엠브레인 트렌드모니터가 2024년 전국의 만 13~69세 성인남녀 1200명을 대상으로 조사한 결과에 따르면, 응답자의 77.8%가 팬덤 활동을 하고 있다거나 누군가의 팬이라고 인식하고 있는 것으로 나타났다. 특정 연령대와 분야를 넘어 팬덤 문화가 폭넓은 사회 문화로 자리 잡고 있음을 보여준다.


팬덤은 문화적 현상인 동시에, 산업을 뒷받침하는 시장의 주체다. 미국의 대중문화학자인 헨리 젠킨스가 '팬'을 '문화생산자'로 지칭한 것처럼, 팬덤은 디지털 네트워크 속에서 사회적 공동체성을 형성하고, 자발적 공유와 확산을 통해 콘텐츠에 새로운 가치를 부여하는 존재들로 간주된다. 산업적 측면에서도 팬덤은 중요한 역할을 차지한다. 단순 소비층을 넘는 핵심 타겟인 동시에, 팬덤이 가진 콘텐츠에 대한 애정과 소속감은 콘텐츠와 관련된 다양한 구매와 경제 활동으로 자연스럽게 전환된다. 이른바 팬덤 이코노미(fandom economy)다.


팬덤 이코노미가 작동되는 현상은 글로벌 공통이지만, 그 특성과 바라보는 시각에 다소 차이를 보인다. 디즈니, 마블, 해리포터 등으로 상징되는 기존 서구의 팬덤은 개인 중심의 선택적 소비가 이루어지는 느슨한 취향 공동체 성격이 강하다. 일본은 주로 '오타쿠' 관점에서 팬덤 현상을 이해하거나, 공간을 소비하는 지역경제 및 관광 연계 프레임으로 초점을 맞춘다. 팬덤 문화의 부작용과 이용자 보호에 관심을 두는 중국의 사례도 있다.


K콘텐츠는 팬덤의 작동 방식에서도 독특한 면모를 보여 왔는데, 특히 K팝 팬덤에서 두드러진 움직임이 드라마, 웹툰, 영화, 이스포츠 등 다양한 분야로 확산되고 있다. K콘텐츠 팬덤은 단순한 열성 소비자를 넘어 콘텐츠에 대한 공동 제작자와도 같은 특징이 있다. 이들은 자신들이 좋아하는 콘텐츠를 위해 움직이고 소비하는 집단적 행동력을 보여준다. 팬픽, 팬아트, 밈 등 세계관을 관통하는 2차 창작물을 만들고 공유하는 새로운 창작의 주체이기도 하고, 번역·자막을 만들거나 홍보 활동 등 콘텐츠의 유통에 영향을 미치는 직접적 활동을 하기도 한다. 글로벌 차원으로 이루어지는 행동력도 특징이다.


팬 활동이 자연발생적 커뮤니티를 넘어서 산업 가치로 직접 전환되는 팬덤 전용 플랫폼도 특기할 만하다. 특히, 국경을 넘는 글로벌 동시 소비를 가능하게 하는 상호작용성은 팬덤 플랫폼의 가장 큰 특징이다. 누적 다운로드 1억 5000만 건을 넘기고 해외 이용자 비중이 90%가 넘는 위버스(Weverse) 등의 팬 플랫폼은 아티스트와 팬의 상호작용을 '경제화'했다. MIDiA 리서치에 의하면, 스트리밍과 다운로드 중심이었던 음악 분야의 수익구조에서 슈퍼팬(superfans)을 대상으로 한 상품·서비스 수익이 2024년 기준 전년 대비 16.4% 증가한 41억 달러를 기록할 정도로 성장세를 보이고 있다.


이러한 구조 덕분에 팬덤은 단순한 콘텐츠 소비를 넘어 IP 확장의 핵심 동력으로 작용한다. 예컨대 드라마 팬덤이 패션, 관광산업으로 연결되고, 게임 팬덤은 e스포츠 산업을 견인하며, 웹툰 팬덤은 다양한 IP 파이프라인이 되어 콘텐츠가 장기적 수명을 확보하는데 기여한다. 팬덤 보유 자체가 콘텐츠의 성공 가능성을 높여, 장르 확장, 머천다이징과 라이선싱을 통한 연관상품, 팬덤 기반의 팝업스토어, 전시, 촬영지 방문 등 원천 IP의 확산 경로를 이끌면서 경제적 파급효과를 가져온다.


팬덤의 고유한 특성은 오늘날 K콘텐츠의 글로벌 확산을 통해 경쟁력을 형성하는 데 일조했고, 나아가 K컬처 300조 시대를 지향하는 K콘텐츠의 미래에도 많은 시사점을 던져준다. 단순히 지갑을 여는 소비자를 넘어, '최애'에 대한 소통과 공감이 기반이 된 콘텐츠 IP의 2차 생산자이자 글로벌 확산 주체이며, 슈퍼 IP의 확장과 시장 개척의 엔진이다. AI 크롤링 학습 논란, 환경친화적 콘텐츠 상품 등 콘텐츠 소비와 연결된 사회적 담론도 이끌고 있다.


일각의 우려도 존재한다. 팬덤의 집단적 움직임이 콘텐츠나 아티스트의 성과에 영향을 미치면서, 자발적 소비를 넘는 과도한 마케팅이나 상업적 오용의 가능성도 상존하기 때문이다. 건강한 참여 공동체이자 지속가능한 IP 확장의 동력으로 작동할 수 있는 자율적 조정 장치가 필요한 지점이다.


콘텐츠산업의 지속가능한 성장을 위해서는 단기 소비를 넘어 장기적인 브랜드화가 가능한 수퍼 IP가 필요하고, 이는 팬덤의 지지와 동력으로만 가능하다. 창작자, 기업과 함께 콘텐츠산업을 이끌어가는 중요한 한 축으로서 팬덤에 보다 관심을 기울여야 하는 이유이다. 팬덤의 시대, 팬들의 참여와 소비가 새로운 K콘텐츠를 만든다.


지금 뜨는 뉴스

AD

송진 한국콘텐츠진흥원 콘텐츠산업정책연구센터장




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
규제없는도시, 메가샌드박스
  • 25.10.2209:09
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩
    '중동의 실리콘밸리' DIC "유니콘 탄생…12만 일자리 창출"⑩

    '중동의 실리콘밸리'. 두바이 인터넷 시티(Dubai Internet City·DIC)를 부르는 또 다른 이름이다. 구글, 마이크로소프트, 오라클, IBM 등 세계적 정보기술 기업 20여곳이 이곳에 모였다. 위치는 인공섬 팜 주메이라 바로 옆, 도심을 남북으로 가르는 '셰이크 자이드 로드'와 맞닿아 이동도 편하다. 1999년 설립된 DIC에는 전 세계에서 온 크고 작은 4000개가량의 고객사가 입주해있고 전문인력 3만1000명이 근무하고 있다. 현재까

  • 25.10.2209:08
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪
    "부자들 모여드는 두바이… 자금 관리 新 시장 생겼죠"⑪

    "두바이로 전 세계 자산가들이 몰리고 있어요. 그룹 오너의 자산을 전문적으로 관리해주는 '패밀리 오피스'가 하나의 생태계를 이룰 정도입니다."(박필재 한국무역협회 UAE지부장) 두바이는 부자들이 흠모하는 도시다. 일단 세금 혜택이 파격적이다. 개인에게는 소득세, 상속세, 증여세, 부동산 보유세가 없고 법인세도 최대 9%에 불과하다. 영국 투자이민 컨설팅 업체 헨리앤파트너스에 따르면 두바이는 현재 8만1200명의 백만장

  • 25.10.2209:06
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨
    "새 아파트, 비트코인으로 샀어"…'편하고 세금은 적게' 전세계 기업·돈 빨아들이는 두바이⑨

    아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 비트코인으로 아파트를 살 수 있다. 정부 인가를 받은 중개 플랫폼이 암호화폐를 현지 통화인 디르함(AED)으로 바꿔 대금을 정산하는 방식이다. 최근에는 고가 부동산을 블록체인 기반 토큰으로 쪼개 여러 명이 지분을 나눠 갖는 조각투자 형태도 확산되고 있다. 가상자산 등 신산업 적극 수용…두바이로 돈이 모인다두바이 토지청은 최근 부동산을 블록체인 기반의 '디지털 토큰'으로 쪼개 사고팔

  • 25.10.2106:30
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥
    정부주도로 규제 풀자 젊은 인력 16만명이 몰렸다⑥

    싱가포르 창이국제공항에서 차로 20분을 달리자 새 건물과 반듯한 도로, 빽빽한 아파트 단지가 어우러진 신도시가 눈에 들어왔다. 도심 쇼핑몰 복도에서는 배송·순찰 로봇이 카메라 센서를 반짝이며 사람들 사이를 유유히 돌아다닌다. 이곳에서 로봇은 사람 대신 엘리베이터를 타고 건물 사이를 오가며 물건을 나르고, 도시 전체에서 방대한 데이터를 모은다. 이곳은 싱가포르 정부가 '스마트 국가' 비전을 실현하기 위해 직접 설

  • 25.10.2106:30
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧
    "부처 간 이해 충돌 최소화…도시국가 생존 비결은 '선점'"⑧

    "싱가포르는 정책 방향을 설정하고 이슈를 선점하는 능력이 탁월합니다. 새로운 이슈가 등장하면 세계에서 가장 빠르게 제도를 정비해 '선도국가'의 이미지를 굳혀 나가죠." 지난 1일 코트라(KOTRA) 싱가포르 무역관에서 만난 백인기 관장은 아시아경제와의 인터뷰에서 싱가포르가 규제 없는 도시를 만드는 추진력을 이같이 평가했다. 현지 주요 인사들과 교류해온 백 관장은 "이 나라의 규제 혁신 비결은 빠른 정책 결정 속도와 철

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    ③손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'
    ②고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기