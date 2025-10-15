영국 런던서 스마트폰 절도 기승…전기자전거 타고 낚아채

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 휴대전화 8만대 도난

도난 전화기 상당수 중국, 알제리 등으로

영국 런던에서 스마트폰 절도가 기승을 부리고 있다.

뉴욕타임스(NYT)는 15일(현지시간) "지난해 런던에서 도난당한 휴대전화가 약 8만대에 달했다"며 "이는 2023년 6만4000대보다 크게 증가한 수치"라고 보도했다.

런던에서 발생한 전체 범죄 건수는 최근 몇 년 사이 줄었지만, 스마트폰 절도만은 오히려 급증해 지난해 전체 도난 사건의 약 70%를 차지했다.

NYT는 "영국 경찰의 긴축 예산과 인력 감소가 이 같은 범죄 양상을 키웠다"고 분석했다. 예산 삭감으로 경범죄 수사는 뒷순위로 밀리고, 경찰이 폭력·성범죄 대응에 집중하면서 휴대전화 절도 수사가 사실상 방치된 것이다.

범행 수법도 대담해졌다. 절도범들은 복면과 모자를 착용한 채 전기자전거를 타고 행인의 손에서 휴대전화를 낚아채 달아나는 방식으로 범행을 이어가고 있다. 2018년 전기자전거가 보급된 이후 이 같은 '날치기형 절도'는 급격히 늘었고, 런던은 유럽 내에서 '범죄 수도'라는 오명까지 얻게 됐다.

당초 경찰은 이런 범행을 급전을 노린 개인 범죄로 판단했지만, 최근에는 조직적으로 범죄 규모가 커졌다.

지난해 12월 한 여성이 '내 아이폰 찾기' 기능으로 도난당한 휴대전화를 추적해 히스로 공항 인근 창고에서 자신의 기기를 발견하면서 단서가 포착됐다. 경찰은 이 창고에서 도난 아이폰 1000여대를 찾아냈고, 대부분이 '배터리'로 위장된 채 홍콩행 화물 상자에 숨겨져 있었다.

런던경찰청 마크 개빈 형사는 "휴대전화 절도가 더는 길거리 소매치기가 아니라 산업화된 범죄로 진화했다는 사실이 드러났다"고 말했다. 경찰은 이후 총기·마약 전담 수사팀까지 투입해 추적에 나섰으며, 도난 스마트폰 약 4만대를 중국으로 보낸 것으로 의심되는 30대 남성 두 명을 검거했다.

이들은 휴대전화를 알루미늄 포일로 감싸 추적을 피했고, 일부는 영국 내에서 재판매됐지만, 상당수는 중국과 알제리로 흘러 들어간 것으로 조사됐다.





NYT에 따르면 중국에서는 최신형 아이폰이 최대 5000달러(약 712만원)에 거래되기도 했다. 전문가들은 "중국의 다수 통신사가 도난 단말기 사용을 차단하는 국제 블랙리스트 제도에 가입돼 있지 않아, 도난 핸드폰을 그대로 사용할 수 있는 환경이 조성돼 있다"고 지적했다.





