李 대통령 출연 '냉부해' 댓글 삭제 논란…구글코리아 "정부 요청 없었다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"비판 댓글 사라졌다" JTBC 영상 논란

구글 "정부의 댓글 삭제 요청 없었다"

이재명 대통령 부부가 출연한 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해' 유튜브 영상에서 댓글이 대거 삭제됐다는 의혹과 관련해 구글 측이 "정부의 삭제 요청은 없었다"고 밝혔다.

JTBC예능 '냉장고를 부탁해'에 출연한 이재명 대통령과 김혜경 여사의 모습. JTBC 유튜브

AD

황성혜 구글코리아 대외협력정책 부사장은 14일 국회 과학기술정보방송통신위원회의 방송미디어통신위원회 국정감사에 출석해 '이 대통령 부부의 냉부해 콘텐츠에 달린 댓글 1만2000개가 왜 삭제됐느냐'는 최형두 국민의힘 의원의 질의에 이같이 답했다. 황 부사장은 "정부에서 댓글 삭제 요청은 한 건도 없었던 것으로 확인했다"고 말했다.

앞서 '냉장고를 부탁해'에 이 대통령이 출연한 뒤 해당 유튜브 영상에서 비판 댓글이 대거 삭제됐다는 의혹이 제기됐다. 일부 누리꾼들은 "이재명 대통령 부부 출연분의 댓글이 일괄적으로 지워졌다"며 "좋아요 수가 높은 비판 글이 사라졌다"고 주장했다.

이에 관련해 시민단체 서민민생대책위원회는 "영상이 재업로드되면서 비판 댓글이 사라졌다"며 "정상적인 여론 형성을 방해한 행위"라는 이유로 고발하기도 했다.

국정감사에서 의원 질의에 답하고 있는 황성혜 구글코리아 부사장. 연합뉴스

최 의원은 이날 "구글 커뮤니티 가이드라인을 보면 '고위공무원 또는 지도자와 관련된 토론에 대해서는 정책 위반에 해당하지 않는다고 돼 있다"며 "대통령 부부가 예능 프로그램에 나온 것에 대해 국민들이 다양한 의견을 냈을 텐데 삭제됐다"고 지적했다.





AD

이에 대해 황 부사장은 "구글은 콘텐츠 댓글에 대한 커뮤니티 가이드라인이라는 규칙이 있어서 위배됐을 때 삭제되는 것으로 안다"며 "스팸이나 반복적인 댓글, 폭력적인 언어 같은 부분이 삭제되고 굉장히 많은 건수는 자동 삭제된다"고 말했다. 이어 "채널 운영자에게도 콘텐츠 관리 권한이 부여돼 있다"고 덧붙였다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>