이소미, 공동 4위…티띠꾼 '5차 연장 우승'

뷰익 LPGA 상하이 FR 3언더파

올해 1승 포함 5차례 톱 10 진입

티띠꾼 시즌 2승 및 통산 6승 수확

이소미가 톱 5에 올랐다.

12일 중국 상하이의 치중 가든 골프클럽(파72·6703야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 아시안 스윙 뷰익 LPGA 상하이(총상금 220만달러) 4라운드에서 버디 4개와 보기 1개를 묶어 3언더파 69타를 쳤다. 최종 합계 17언더파 271타를 적어내 야마시타 미유(일본), 제니 배(미국)와 함께 공동 4위를 차지했다. 올해 6월 2인 1조 대회인 다우 챔피언십 우승을 포함해 5차례 톱 10에 진입했다.

이소미가 뷰익 LPGA 상하이에서 공동 4위로 선전했다. AFP연합뉴스

이소미는 3타 차 공동 4위에서 출발했다. 9, 13번 홀 버디로 우승 경쟁을 이어가다가 16번 홀(파3)에서 보기를 범해 급제동이 걸렸다. 17~18번 홀에서 연속 버디를 낚았지만 우승과는 상관없는 스코어가 됐다. 페어웨이와 그린은 딱 1차례씩만 놓칠 정도로 샷의 정확도가 돋보였다. 다만, 퍼팅 수가 32개로 아쉬웠다.

세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)이 역전 우승(24언더파 264타)을 완성했다. 이날 9언더파 63타를 몰아쳐 가쓰 미나미(일본)와 동타를 이룬 뒤 10번 홀(파4)에서 이어진 5차 연장전에서 우승 버디를 낚았다. 지난 5월 미즈호 아메리카스 오픈 이후 5개월 만에 시즌 2승이자 통산 6승째, 우승 상금은 33만달러(약 4억7000만원)다.





전날 선두였던 가쓰는 7타를 줄이며 분전했지만 티띠꾼에 발목이 잡혔다. 2023년 LPGA 투어에 데뷔해 아직 우승이 없는 선수다. 이민지(호주) 3위(19언더파 269타), 신지은 공동 7위(16언더파 272타), 김아림은 10위(15언더파 273타)에 자리했다. 최혜진 공동 11위(13언더파 275타), 김세영 공동 15위(12언더파 276타), 임진희 공동 22위(10언더파 278타), 윤이나는 공동 26위(9언더파 279타)다.





