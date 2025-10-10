美정부, 정상회담 앞두고 中통신장비업체 영업 제한 검토

미국 도널드 트럼프 행정부가 네트워크 장비 제조업체 'TP-링크'의 미국 내 영업을 제한하는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다. TP-링크는 중국, 싱가포르, 미국 등에 본사를 두고 있는 다국적 기업이다.
10일 연합뉴스와 외신 등에 따르면 미 정부는 해당 업체가 국가안보에 위협이 되는지를 두고 '초기 판단'을 내릴지 여부를 검토 중이다. 미국 정부는 지난해부터 TP-링크와 중국 정부 간 연계 가능성에 대해 조사를 진행한 것으로 알려졌다.
이미 일정 부분 결론을 낼 준비가 오래전부터 돼 있었으며 최근 관련 절차가 빠르게 진행된 것으로 전해졌다.
만약 TP-링크가 미국 안보를 위협한다고 판단될 경우, 해당 기업의 미국 내 영업이 제한될 가능성이 있다는 의견이 나온다.
최근 워싱턴 정가에서는 TP-링크와 중국 정부의 관계에 대한 우려가 커지고 있으며, 일부에서는 중국 해커들이 이 회사의 무선 통신 장비를 해킹 도구로 악용할 수 있다고 지적하고 있다.
특히 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 정상회담을 앞두고 이러한 조치가 추진되고 있는 점이 주목된다.
양국 정상은 이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 회담을 가질 예정이다.
앞서 중국은 희토류 수출 통제 강화를 발표했으며, 이를 두고 정상회담을 앞둔 대미 압박 조치라는 해석이 나오고 있다.
장효원 기자
