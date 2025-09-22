알엔투테크놀로지, 'XRP Seoul 2025' 참가…'블록체인' 사업 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

알엔투테크놀로지는 지난 21일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 리플(XRP)·웹3 콘퍼런스 '엑스알피 서울 2025(XRP Seoul 2025)'에 참가했다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 XRPL Korea가 주최하고 리플(Ripple), 도플러 파이낸스(Doppler Finance), 디센트(D'CENT), 기린월렛(Girin Wallet), 엑셀라(Axelar), 네이처스 미라클(Nature's Miracle) 등이 후원하고, 전 세계 40여 개국에서 업계 관계자 약 3000명이 참석했다.

올해 컨퍼런스는 기존 기술 중심 행사에서 나아가 일반 참가자도 쉽게 배우고 체험할 수 있는 'XRP 존(XRP Zone)'과 글로벌 인사들이 교류하며 인사이트를 나누는 네트워킹 프로그램으로 운영됐다.

알엔투테크놀로지는 이번 행사에서 유일하게 국내 코스닥 상장회사로 XRP 존에 부스를 설치하고, 신사업으로 채택한 가상화폐 및 블록체인 사업을 본격적으로 소개했다. 첫 프로젝트로는 인공지능(AI) 의료 분야 주요 상장사들이 참여하는 '메디컬 AI 얼라이언스(MAA)'의 차세대 의료 데이터 플랫폼 '라이프 네트웍스(LIFE Networks)' 로 해당 프로젝트의 블록체인 부문 컨설팅과 노드 독점 판매를 진행하고 있다.

알엔투테크놀로지는 이번 참여를 통해 블록체인 신사업을 알리고 글로벌 XRPL 생태계 내 입지를 강화해 나간다는 계획이다. 회사 관계자는 "이번 행사는 블록체인 분야에서 사업 역량을 보여주고 글로벌 파트너와 네트워크를 확대할 수 있는 중요한 기회"라며 "앞으로도 성장 잠재력이 큰 블록체인 사업을 본격화하고 지속적으로 확장해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





한편 알엔투테크놀로지는 최근 웹3 및 블록체인 컨설팅 업체 카탈라이즈 리서치(Catalyze Research)와 후원 계약을 체결했다. 카탈라이즈 리서치는 레이어1(L1) 프로젝트, 거래소, 벤처캐피털(VC) 등 다양한 파트너를 대상으로 고투마켓(Go-to-market) 전략과 데이터 분석 등 실무형 통찰(actionable insights)을 제공하는 웹3 솔루션을 제공하며 리플의 공식 한국 파트너사이기도 하다. XRPL 생태계 확장을 위해 스타트업 발굴, 투자, 개발자 온보딩 등도 지원하고 있다.





