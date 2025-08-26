안성시, 고향사랑 답례품도 '1인가구' 맞춤형 선보여

구운란·선식세트·구이용 소고기 등 추가
경기도 안성시가 고향사랑기부자에 대한 답례품으로 1인가구에 특화된 상품을 선보였다.
안성시는 최근 '고향사랑기부제 답례품 선정위원회'를 개최해 신규 답례품과 공급업체를 확정했다고 26일 밝혔다.
새로 선정한 답례품은 ▲구이용 한우 5종(안성축산농협 하나로마트) ▲달갈세트(정훈농장) ▲포도(두리농장) ▲선식세트(농업회사법인 해솔팜) ▲한우·한돈세트(정육점 원사장) ▲배배망고(태경F&B) 등이다.
시는 특히 이번 답례품에는 지역 농축산물은 물론 구운란, 선식세트, 구이용 한우 등 1인 가구를 고려한 맞춤형 답례품을 포함했다고 설명했다.
안성시 관계자는 "최근 고향사랑기부제에 20~30대 등 다양한 연령대의 기부자들이 참여하고 있다"면서 "기부자들의 라이프스타일과 취향에 맞춘 답례품을 다양화하겠다"고 말했다.
'고향사랑기부제'는 개인이 주소지를 제외한 타 지자체에 연간 최대 2000만 원까지 기부할 수 있는 제도다. 기부자는 10만 원까지는 전액 세액공제를 받을 수 있고, 초과 금액에 대해서는 16.5%의 세액공제가 적용된다. 기부자는 기부금액의 30% 내에서 지역 특산물 등의 답례품도 받을 수 있다.
