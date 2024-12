산청군, 농촌크리에이투어 공모 선정

농촌형 관광모델 개발 등 농촌관광 활성화 박차



경남 산청군이 농촌크리에이투어 공모사업에 선정돼 농촌관광 활성화에 박차를 가한다.

11일 산청군에 따르면 농림축산식품부가 주관하는‘2025년 농촌크리에이투어 지원 공모사업’ 선정으로 국비 1억2500만원을 확보했다.

이 사업은 농촌의 정체성을 살리고 트렌드를 선도할 수 있는 농촌형 관광모델을 개발하기 위해 마련됐다. 또 농촌관광 활성화를 위해 여행전문가의 창의성을 바탕으로 지역관광 자원과 축제, 농촌자원 등을 연계해 추진한다.

산청군 남사예담촌 족욕 체험 사진.

산청군은 농촌관광조직(농촌체험휴양마을 등)과 전문여행사 등으로 구성한 ‘신청한 방 愛 농촌크리에이투어 협의체’를 발족해 총 2억 5000만원(국비 1억2500만원 포함)을 투입해 사업을 실시할 계획이다.

특히 힐링의 중심 산청군의 핵심 키워드인‘한방’을 활용한 “대한민국 힐링 여행‘신청한 방 愛’”라는 브랜드로 ▲한방(K-Medical) 여행(K-Medical in 산청) ▲한방있는(Kick) 여행(스트레스 제로! kick in 산청, 트레킹디톡스 in 산청, 페스티벌 in 산청) ▲한방에(All-Inclusive) 여행(마음 충전 in 산청) 등 3가지 테마의 5가지 프로그램을 운영할 예정이다.

프로그램은 국내 최대 복합 한방 휴양관광지 동의보감촌 등 웰니스 자원과 정부 지정 명예 문화관광축제 산청한방약초축제 등 지역축제, 농촌체험마을 등 농촌관광자원을 연계해 진행할 계획이다.

그뿐만 아니라 박항서 전 베트남 축구대표팀 감독을 배출한 지역 브랜드 파워, 국립공원 1호 지리산과 남한 최고의 탁족처라 불리는 대원사계곡 길, 중산층 두류 생태탐방로 등을 활용한 산청군만의 독창적인 농촌관광프로그램 개발로 관광객 유치와 체류형 농촌관광 활성화에 매진한다는 방침이다.

이승화 군수는 “이번 사업이 농촌 체류형 쉼터가 도입되는 내년 도시민과 생활 인구 유입을 위한 마중물 역할을 할 것으로 기대한다”며 “성공적인 프로그램 운영으로 농촌관광에 새로운 활력을 불어넣고 2025 산청방문의 해도 더욱 풍성하게 만들겠다”고 말했다.





