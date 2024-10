라온시큐어, 블록체인 DID 플랫폼 오픈소스 공개…K-DID 글로벌 확산 선포

AD

라온시큐어가 자사 블록체인 DID 플랫폼 ‘옴니원’의 오픈소스를 공개하고 K-DID의 글로벌 확산 전략을 발표하며 '2024 시큐업 세미나'를 성료했다.

IT 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어(대표 이순형, 이정아)는 한국디지털인증협회(회장 이기혁)와 공동으로 '디지털인증의 혁신과 글로벌 전략'을 주제로 지난 29일 서울 코엑스에서 개최한 ‘2024 시큐업 세미나’를 성공적으로 마쳤다.

올해로 9회째를 맞는 시큐업 세미나에서 라온시큐어는 대한민국 모바일 신분증을 성공적으로 구축한 블록체인 디지털 ID 기술의 오픈소스 공개 전략을 공유하고 이를 통한 K-DID의 글로벌 확산으로 실현할 인류 공헌과 사회적·경제적 이점을 제시했다.

라온시큐어 이순형 대표는 ‘디지털 인증의 혁신과 글로벌 전략 (K-DID)’을 주제로 발표하며 K-DID의 세계화 비전을 공유했다. 이순형 대표는 대한민국의 성공적인 국가 모바일 신분증 모델을 해외로 확산하고 글로벌 디지털 ID 표준화를 선도해 인류 공헌에 기여하는 것이 K-DID의 목적이라고 강조했다.

이순형 대표는 이날 발표에서 대한민국 디지털 신분증을 구현한 라온시큐어의 블록체인 디지털 ID 플랫폼인 ‘옴니원 디지털아이디(OmniOne Digital ID)’를 오픈소스로 공개한다고 밝혔다. 글로벌 개발자들의 참여를 도모해 DID 활용성을 증대하고 관련 기술 표준화를 추진하며 DID 확산을 위한 범국가적 네트워크를 구성할 방침이다. 전세계 국가들에게 DID 체계를 지원하고 국제간 연계를 추진해 글로벌 디지털 ID 표준화를 선도한다는 전략이다. 이를 통해 대한민국의 디지털 플랫폼 정부와 K-DID의 우수성을 글로벌 시장에 알리고 확산하며, 나아가 신분증 사각지대에 놓인 수많은 이들에게 모바일 신분증을 제공해 인류 사회에 공헌하겠다는 비전이다.

이를 위해 라온시큐어는 K-DID의 해외 확산 및 국제 디지털 ID 표준화를 추진하기 위한 재단을 설립해 옴니원 디지털아이디 오픈소스화에 참여하는 개발자들과 커뮤니티 활동을 적극적으로 지원할 계획이다. 재단 설립과 운영 과정에서 국제연합(UN), 세계은행(WB) 등 국제기구들과 협력할 예정이다. 이 기구들은 개발도상국 디지털 ID 보급에 적극 나서고 있다.

이순형 대표는 “전세계 약 13억명 가량이 신분증이 없어 복지와 범죄의 사각지대에 있으며 의료와 교육 서비스 및 정치·경제적 활동에 접근 제한을 겪고 있다”며 “K-DID의 글로벌 확산을 통해 이들에게 신분증을 제공해 아동 노동 착취, 아동 인신매매 등 인권 유린으로부터 보호하며 인류 사회에 공헌하는데 K-DID가 기여할 것”이라고 말했다.

한편 이날 세미나에서 이기혁 한국디지털인증협회장은 주제 발표를 통해 디지털 인증의 다양한 사례와 향후 전망을 제시했다. 왕상식 한국조폐공사 처장은 K-DID의 해외진출을 위한 한국조폐공사의 다양한 활동들을 소개했으며 심호성 한국공개소프트웨어협회(KOSSA) 부회장은 대한민국이 글로벌 무대에서 오픈소스를 주도하기 위한 전략을 제시했다. 이와 함께 김태진 라온시큐어 CTO는 글로벌 오픈소스 공유사이트인 깃허브에 옴니원 디지털아이디의 소스코드를 공개했다고 밝히고 오픈소스화 추진 경과 및 향후 로드맵을 발표했다.

라온시큐어는 인공지능(AI) 기술로 개발한 딥페이크 탐지 기술도 선보였다. 누구나 딥페이크 영상을 구분할 수 있는 서비스가 개인 모바일 보안 앱인 ‘라온 모바일 시큐리티’에 적용됐으며, 연내 상용화될 예정이다. 이 외에도 라온시큐어는 메타버스 기반 실습 전문 플랫폼 메타데미의 살생없는 실험동물 부검 등 실용적 실습 콘텐츠들, 동형암호 접목 AI 안면인식 보안 기술 등을 선보였다. 또한 블록체인 디지털 ID 서비스와 통합인증 서비스, 제로트러스트 전략과 제품군, NFT 마켓플레이스 등 라온시큐어의 다양한 제품과 서비스들의 소개가 이어졌다.





