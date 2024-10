"술·담배·키스? 이건 아니지"…'아파트'에 발끈한 말레이 보건당국

"아이들이 '아파트' 따라 부를 수도" 우려

블랙핑크의 로제와 세계적 팝스타 브루노 마스의 협업곡 '아파트(APT.)'에 대해 말레이시아 보건부가 "서구의 부정적인 행동을 조장한다"고 비판했다.

말레이시아 보건부는 지난 24일(현지시간) 공식 페이스북을 통해 '아파트'의 가사를 문제 삼았다. 보건당국은 "'아파트' 노래에서 '아파트'라는 표현이 유혹의 장소로 사용되는데, 이는 동양 문화의 가치관과 상충하는 행동을 노래 속에서 정상화했다"고 지적했다. 이어 "더욱 우려되는 점은 이 노래가 SNS 영상에 자주 사용되면서 일상에 스며들고 있다는 것"이라며 "특히 아이들이 이러한 가사를 무의식적으로 따라 부를 수도 있다"고 했다.

로제와 브루노 마스가 부른 '아파트'. [이미지제공=더블랙레이블]

또 '아파트' 노래 가사 중 '키스하는 이모티콘을 보내지만, 실제로 네 입술에 키스하고 싶어'(Kissy face, kissy face. Sent to your phone but, I'm trying to kiss your lips for real), '아파트를 클럽으로 만들자. 밤새 술 마시고 춤추고 담배 피우고 미친 사람처럼 노는 거야'(Turn this APT into a club. I’m talking drink, dance, smoke, freak, party all night) 등을 지적하기도 했다.

보건당국은 "부모, 교육자, 사회 구성원으로서 서구 문화의 영향을 분별없이 수용하는 것에 대해 경각심을 가져야 한다"며 "이 노래에 대한 다양한 해석과 팬들의 옹호 의견도 있을 수 있겠지만, 가사 면면을 분석하며 스스로 판단해보는 게 중요하다"고 지적했다. 이슬람이 국교인 말레이시아는 인구의 60%가 무슬림이다. 무슬림은 술을 금기시하고 마시지 않는다.

한편 로제와 브루노 마스가 지난 18일 발매한 '아파트'는 한국의 술자리 게임인 '아파트 게임'을 모티브로 만들어진 노래로 중독적인 훅과 기억하기 쉬운 가사가 포인트다. '아파트'는 공개 5일 만에 뮤직비디오 조회 수 1억 뷰를 기록했으며, 7일 만에 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 1억 스트리밍을 돌파했다. 오는 29일 발표되는 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫100'에도 상위권 진입을 할 것으로 보인다.





