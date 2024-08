미술로 물드는 9월, '키아프리즈'에 신진부터 거장까지 서울에 모인다

아트페어 프리즈·키아프 내달 4일 개막

광주비엔날레·부산비엔날레 등 일정 겹쳐

미술관·갤러리 주요 전시도 이 기간 집중

9월, 서울은 전 세계에서 가장 뜨거운 미술의 도시로 변모한다. 다음 주 개막하는 세계적 아트페어(미술품 장터) 프리즈 서울(9월 4~7일)과 국내 최대 아트페어 키아프 서울(9월 4~8일) 기간에 맞춰 국내 미술계 또한 대규모 기획과 전시를 함께 선보이기 때문이다. 특히, 올해는 아트페어를 전후로 부산비엔날레(8월 17일~10월 20일)와 광주비엔날레(9월 7일~12월 1일)까지 개최되면서 서울을 넘어 전국으로 미술축제의 열기가 확산될 전망이다.

미술관에선 니콜라스 파티 개인전·피노 컬렉션 선보여

삼성문화재단이 운영하는 서울 용산구 한남동 리움미술관은 한국계 미국 작가 아니카 이 전시를 프리즈 서울 개막 다음 날인 9월 5일부터 선보인다. 기술과 생물, 감각을 연결하는 작가의 아시아 첫 미술관 전시로, 지난 10년간 작업한 작품 30여점을 통해 작가의 작업 세계 전반을 소개한다. 앞서 용인 호암미술관은 '파스텔의 마법사' 니콜라스 파티 개인전을 이달 31일부터 진행한다. 파티의 국내 첫 개인전으로 전시장과 로비에 작가가 직접 그린 파스텔 벽화가 고미술 소장품 등과 함께 전시된다.

아트선재센터는 세계적 설치미술가 서도호 개인전 '스페큘레이션스'를 17일부터 시작하며 먼저 축제의 포문을 열었다. 작가의 12년 만의 국내 개인전이자, 아트선재센터에서 21년 만에 선보이는 전시는 '완벽한 집은 무엇이고, 또 어디에 있는가'에 대한 작가의 상상력을 다양한 작업을 통해 구현했다. 서울 용산 아모레퍼시픽미술관은 북유럽 출신 작가 듀오 엘름그린 & 드라그셋의 개인전을 준비한다. 실제 규모의 집, 수영장, 레스토랑, 주방, 작가 아틀리에까지 공간 설치 작업을 중심으로 한 작품 50여점을 9월3일부터 선보인다.

가고시안, 첫 韓 전시…이우환 직접 큐레이팅한 로스코·이우환 2인전

국립현대미술관 서울관은 9월 3일 기획전 '말하는 몸: 아시아 여성 미술가들' 전을 개최한다. 60여명의 아시아 여성 작가가 참여한 이 전시는 1960년대부터 현재까지 아시아 여성 예술을 신체성의 관점에서 조망한다. 서울 강남구 청담동 송은에서는 프리즈 서울 개막일인 4일부터 세계적인 미술품 컬렉터 프랑수아 피노의 소장품을 소개하는 전시가 개막하고, 종로 성곡미술관은 이달 29일부터 독일 여성작가 로즈마리 트로켈의 1970년대 이후 30여년 작업 세계를 들여다본다.

데릭 애덤스 'Where My Girls At?'. [사진제공 = 가고시안 갤러리]