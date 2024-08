[갤러리 산책]화합과 대비로 완성한 '환상의 파편'

선화랑, 강유진 개인전 '환상의 파편: 풍경의 새로운 시각'

"정원과 그림은 많이 닮았다. 작가와 정원사는 주어진 공간에 어떤 방향성을 가지고 디자인하고 계획을 세워 일을 시작한다. 작업이 진행된 후에도 여러 가지 우연과 필연이 맞물려 작용하여 그 공간이, 화면이 완성되어간다. 오랜 시간 그들의 관심과 정성은 필수조건이다."

-작가 노트 中

pool with fire, enamel and acrylic on canvas, 91.4x121.9 cm, 2024.[사진제공 = 선화랑]