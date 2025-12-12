본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"부패 기득권 더는 못참아" Z세대 거리로 거리로…놀란 총리 결국

박은서인턴기자

입력2025.12.12 13:39

시계아이콘01분 04초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

사회보장 분담금 인상안 반발 확산
유로존 가입 앞두고 정치 불안 가중

불가리아 정부의 사회보장 분담금 인상안에 반발한 Z세대 주도 시위가 정국을 뒤흔들며 결국 총리 사임으로 이어졌다. 유럽에서 Z세대 움직임이 지도자 교체로 직결된 첫 사례라는 점에서 국제적 주목도 커지고 있다.

"부패 기득권 더는 못참아" Z세대 거리로 거리로…놀란 총리 결국 반정부 시위를 벌이고 있는 불가리아 시민들의 모습. 로이터연합뉴스
AD

11일(현지시간) AFP, 블룸버그 통신 등 외신에 따르면 로센 젤랴스코프 불가리아 총리가 야당의 정부 불신임안 의회 표결을 앞두고 "모든 세대와 다양한 배경의 시민들이 사임을 요구하고 있다"며 자리에서 물러나겠다는 뜻을 밝혔다. Z세대 시위로 유럽에서 지도자가 사임한 것은 처음이다.


시위는 내년도 예산안에 포함된 사회보장 분담금 인상안이 촉발했다. 정부는 반발이 거세지자 이달 초 인상 계획을 철회했지만 민심은 가라앉지 않았다. 시위는 수도 소피아를 비롯한 주요 도시로 확산했고 전날 의회 건물 앞에는 수만 명이 모였다. 시위대는 정치인의 캐리커처가 그려진 팻말을 흔들며 "진절머리가 난다"고 외쳤다.


분담금 인상안이 사실상 '증세'로 이어져 정부와 공공기관의 부패를 덮기 위한 것 아니냐는 의심도 시위 확산의 배경이 됐다. 내년 1월 시행 예정인 유로화 도입과 그에 따른 물가 상승 우려 역시 불만을 자극했다. 불가리아는 2007년 유럽연합(EU)에 가입했지만 인플레이션 탓에 유로존 가입을 연기해왔다.

"부패 기득권 더는 못참아" Z세대 거리로 거리로…놀란 총리 결국 반정부 시위를 하는 불가리아 시민들로 가득찬 거리의 모습. 로이터연합뉴스

이번 시위가 특히 주목받는 이유는 주도 세력이 1990년대 중후반∼2000년대 초반생 Z세대라는 점이다. 국제투명성기구(TI)의 부패인식지수에서 최하위권을 벗어나지 못해온 불가리아에서 공산정권 붕괴 이후의 혼란을 경험하지 않은 젊은 세대가 대대적인 정치 변화를 요구하며 거리로 나선 것이다.


사회관계망서비스(SNS)를 통해서 모인 이들은 'Z세대가 온다', 'Z세대 vs 부패' 등의 구호를 들고 행진했다. 의사당 앞 대형 스크린에는 정치인을 조롱하는 영상·밈(meme)이 반복 재생됐다. 인플루언서와 배우도 시위에 동참하며 온라인과 오프라인에서 참여 열기가 번졌다.


불가리아 민주주의연구센터(CSD)의 마틴 블라디미로프 국장은 "이번 시위는 국가를 장악해온 뿌리 깊은 집권층의 관행에 맞서는 젊은 세대의 에너지가 충분함을 보여준 사건"이라고 평가했다.


기득권에 분노한 Z세대의 시위는 불가리아만의 현상이 아니다. 네팔·마다가스카르·모로코·멕시코·탄자니아 등에서도 부패·불평등에 반발한 젊은 세대의 시위가 확산했고 일부 국가는 지도자 교체로 이어졌다.


지금 뜨는 뉴스

AD

영국 위기분석기업 베리스크 메이플크로프트의 마리오 비카르스키 분석가는 "유로존에 막 들어가는 불가리아가 재정 정책과 관련된 사건으로 흔들리고 있다"며 "이는 유럽에 평판 리스크를 초래할 것"이라고 말했다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기