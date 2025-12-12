조갑제 "李 정권 방패는 장동혁과 극우컬트…'못해도 그들보다 못하겠나' 반발력 지녀"

조갑제, 국민의힘 장동혁 지도부 신랄 비판

"한동훈 돕기는커녕 李 대통령 방패 노릇"

"극우컬트 세력, 민주당 정권의 비밀병기"

보수 논객 조갑제 조갑제닷컴 대표가 "이재명 정권이 가진 최강의 방패는 장동혁과 극우컬트 그룹"이라고 평가했다. 조 대표는 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "정부와 더불어민주당이 아무리 잘못해도 '설마 윤석열 황교안 전한길 장동혁 그룹보다 잘못하겠나'란 반발력을 지닌 만능의 방패"라며 "윤한홍 국민의힘 의원이 실토한 대로 '뭐 묻은 개가 겨 묻은 개 나무란다' 식의 방호벽"이라고 주장했다.

보수 논객 조갑제 조갑제닷컴 대표가 "이재명 정권이 가진 최강의 방패는 장동혁과 극우컬트 그룹"이라고 평가했다.

조 대표는 "이 정권이 가장 두려워하는 것은 국민의힘 당원들이 정신을 차려서 지도부를 교체하는 것"이라며 "불법 계엄과 부정선거 음모론에 반대한 깨끗한 영혼들이 당권을 잡고 '윤석열도 민주당도 안 된다. 헌법을 무시하는 점에서 같은 부류다. 극우와 극좌를 같이 정리하자'고 나오면 지방선거판이 '윤 어게인 심판'에서 '폭주기차 민주당 심판' 구도로 바뀔 것"이라고 진단했다.

그는 "이 대통령과 잘 싸우는 한동훈을 돕기는커녕 공격하는 장동혁은 그의 역할이 이 대통령의 충직한 방패임을 스스로 보여준다"며 "윤석열 전 대통령의 자폭 계엄은 이재명을 대통령으로 만들었고, 장동혁의 '윤 어게인' 노선은 코너로 몰린 민주당에 던져주는 구명 로프"라고 지적했다. 이어 "보수가 장동혁에게 이끌려 절벽에서 같이 뛰어내릴 것인지, 상식적 중도 좌파와도 손잡아 '극우컬트 헌법부정 세력'을 먼저 몰아내고 합리 보수의 진지를 회복할 것인지 결단의 시간이 다가오고 있다"고 말했다.

조 대표는 이후 민주당 지지율이 국민의힘에 2배 이상 앞선 여론조사 결과를 공유하며 "극우컬트 세력이 민주당 정권의 비밀병기"라고 재차 강조했다.

장동혁 대표는 11일 SNS에서 이른바 '당원게시판 논란'에 대해 "당무감사위는 독립된 당 기구"라며 "독립성을 존중한다"고 밝혔다. 김현민 기자

최근 국민의힘 당무감사위원회가 한동훈 전 대표 가족 연루 의혹이 있는 '당원 게시판(당게) 논란' 중간 조사 결과를 발표하면서 친한(친한동훈)계의 반발이 나오는 가운데, 장동혁 대표는 11일 SNS에서 "당무감사위는 독립된 당 기구"라며 "독립성을 존중한다"고 밝혔다. 장 대표는 "당무감사가 진행 중인 사안과 관련해 사실관계를 두고 공개적으로 공방을 하는 것은 또 다른 당내 갈등의 원인이 될 수 있고, 결론의 공정성에 영향을 줄 수 있다"며 "지금은 당력을 하나로 모아야 할 때다. 국민의힘이 아니라 대한민국 위기다. 이재명 정권과 민주당이 밀어붙이는 8대 악법을 막아내기에도 우리의 힘이 부족하다"고 강조했다.





앞서 친한계 초선인 우재준 국민의힘 청년 최고위원은 10일 "이번 당원 게시판 조사가 특정 정치세력을 위한 것인지, 아니면 말 그대로 '우리 당 전체의 이익과 공정한 당무 집행'을 위한 것인지에 대해 의문이 들지 않을 수 없다"고 밝혔다. 신지호 전 전략기획부총장도 "이거는 개인정보보호법과 정당법의 명백한 위반"이라며 지도부를 비판했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

