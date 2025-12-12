이번 주말 또 '눈 폭탄'…강원 일대 최대 10㎝ 이상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중부내륙도 시간당 1∼3㎝

이번 주말 수도권 등 중부내륙에 많은 눈이 내릴 전망이다.

지난 4일 서울 마포구 홍대 인근에서 제설작업이 완료되지 않은 도로가 얼어있다. 연합뉴스

12일 기상청에 따르면 이날 오후부터 주말까지 강원 산지·동해안과 중부내륙을 중심으로 강하고 많은 눈이 쏟아진다. 강원 일대는 최대 10㎝가 넘는 눈이, 중부내륙도 시간당 1∼3㎝의 눈이 예보됐다.

강원동해안·산지 등 동쪽 지역에 눈·비를 내린 뒤 동쪽으로 빠져나간 고기압과 우리나라 북서쪽에서 새로 다가오는 고기압 사이 기압골이 만들어진 영향이 크다. 이에 수도권 등 중부지방을 중심으로 대설특보가 발효될 만큼 많은 눈이 오겠다. 지난 4일 퇴근 시간 수도권에 30분∼1시간 정도에 최고 5㎝ 안팎의 눈이 쏟아지며 큰 불편이 초래됐는데, 이번 주말엔 강한 눈이 비교적 오랜 시간 내리겠다.

13일 강수는 오전 시작해 밤까지 이어진다. 기온에 따라 중부지방·전라동부내륙·경상서부내륙·경북북부내륙·경북북동산지·제주산지는 비 또는 눈, 나머지 지역은 비가 올 것으로 보인다. 한반도에 찬 공기가 자리한 상황에서 기압골이 상대적으로 온난한 남서풍을 주입하면서 강수가 생겨날 것으로 예상된다. 처음에는 비 또는 비와 눈이 섞여 내리다가 점차 기온이 떨어지면서 눈으로 바뀌는 모습이 나타나겠다. 중부내륙 등에 눈이 쏟아지는 시점은 오후가 될 것으로 전망된다.

14일에도 충남과 호남 서해안을 중심으로 눈이 오겠다. 대기 상층으로 북쪽에서 영하 30도 수준의 찬 공기가 내려오고 하층으로는 대륙고기압 가장자리를 타고 북서풍이 불면서 서해상에 해기차 눈구름대가 발달할 것으로 예상된다. 북쪽에서 찬 바람이 불어들면서 전국에 강풍이 불고 해상에 거센 풍랑도 일겠다.





정부는 대설 예보에 맞춰 대응 시스템을 가동한다. 행정안전부는 김광용 재난안전관리본부장 주재로 관계기관 제설 대책 점검회의를 진행해 시·도와 시·군·구, 고속도로·국도·지방도 등 경계 구간에서 제설 공백이 발생하지 않도록 협업체계를 다시 확인하고 제설 상황을 인접 지방정부 및 도로관리청과 실시간 공유할 것을 지시했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

