본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

이번 주말 또 '눈 폭탄'…강원 일대 최대 10㎝ 이상

임춘한기자

입력2025.12.12 10:10

시계아이콘00분 52초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

중부내륙도 시간당 1∼3㎝

이번 주말 수도권 등 중부내륙에 많은 눈이 내릴 전망이다.


이번 주말 또 '눈 폭탄'…강원 일대 최대 10㎝ 이상 지난 4일 서울 마포구 홍대 인근에서 제설작업이 완료되지 않은 도로가 얼어있다. 연합뉴스
AD

12일 기상청에 따르면 이날 오후부터 주말까지 강원 산지·동해안과 중부내륙을 중심으로 강하고 많은 눈이 쏟아진다. 강원 일대는 최대 10㎝가 넘는 눈이, 중부내륙도 시간당 1∼3㎝의 눈이 예보됐다.


강원동해안·산지 등 동쪽 지역에 눈·비를 내린 뒤 동쪽으로 빠져나간 고기압과 우리나라 북서쪽에서 새로 다가오는 고기압 사이 기압골이 만들어진 영향이 크다. 이에 수도권 등 중부지방을 중심으로 대설특보가 발효될 만큼 많은 눈이 오겠다. 지난 4일 퇴근 시간 수도권에 30분∼1시간 정도에 최고 5㎝ 안팎의 눈이 쏟아지며 큰 불편이 초래됐는데, 이번 주말엔 강한 눈이 비교적 오랜 시간 내리겠다.


13일 강수는 오전 시작해 밤까지 이어진다. 기온에 따라 중부지방·전라동부내륙·경상서부내륙·경북북부내륙·경북북동산지·제주산지는 비 또는 눈, 나머지 지역은 비가 올 것으로 보인다. 한반도에 찬 공기가 자리한 상황에서 기압골이 상대적으로 온난한 남서풍을 주입하면서 강수가 생겨날 것으로 예상된다. 처음에는 비 또는 비와 눈이 섞여 내리다가 점차 기온이 떨어지면서 눈으로 바뀌는 모습이 나타나겠다. 중부내륙 등에 눈이 쏟아지는 시점은 오후가 될 것으로 전망된다.


14일에도 충남과 호남 서해안을 중심으로 눈이 오겠다. 대기 상층으로 북쪽에서 영하 30도 수준의 찬 공기가 내려오고 하층으로는 대륙고기압 가장자리를 타고 북서풍이 불면서 서해상에 해기차 눈구름대가 발달할 것으로 예상된다. 북쪽에서 찬 바람이 불어들면서 전국에 강풍이 불고 해상에 거센 풍랑도 일겠다.


지금 뜨는 뉴스

AD

정부는 대설 예보에 맞춰 대응 시스템을 가동한다. 행정안전부는 김광용 재난안전관리본부장 주재로 관계기관 제설 대책 점검회의를 진행해 시·도와 시·군·구, 고속도로·국도·지방도 등 경계 구간에서 제설 공백이 발생하지 않도록 협업체계를 다시 확인하고 제설 상황을 인접 지방정부 및 도로관리청과 실시간 공유할 것을 지시했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기