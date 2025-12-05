정의선 "기아의 80년…韓 모빌리티 근간 닦아"(상보)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기아 창립 80주년 새 비전 공유

"100년을 향한 위대한 여정"

미래 콘셉트카 '비전 메타투리스모' 공개

기아가 창립 80주년 맞아 지난 발자취를 돌이켜보고 미래 모빌리티를 향한 새로운 비전을 공유했다. 1944년 자전거를 시작으로 삼륜차를 거쳐 전기차와 PBV(목적기반차량)에 이르는 기아의 성장사에는 한국의 이동수단, 모빌리티 역사가 고스란히 담겼다.

연합뉴스

AD

정의선 현대자동차그룹 회장은 5일 경기 용인시 기아 비전스퀘어에서 열린 '기아 80주년 기념행사'에서 "기아의 80년은 한편의 서사처럼 위대한 여정이었다"며 "현대자동차그룹을 대표해 지난 80년을 기억하며 함께 해온 모든 분께 깊이 감사드린다"고 말했다.

그는 "기아는 한국 산업사에 매우 특별한 회사"라며 "김철호 창업자는 자전거에 이어 오토바이, 삼륜차 그리고 최초의 종합 자동차 공장을 설립하고 마침내 엔진의 국산화까지 이뤄내 대한민국 모빌리티의 근간을 닦았다"고 말했다.

이어 "정몽구 명예회장은 품질과 글로벌 현장을 항상 강조했다"며 "예전 슬로박 질리나 공장 시찰 시 씨드에 저를 옆에 태우고 공장을 달리신 적이 있는데, 그때 명예회장님은 아직 검수 되지 않은 차를 본인이 직접 운전을 하심으로써 품질과 현장을 강조했다"고 회상했다.

연합뉴스

정 회장은 "기아의 80년은 쉽지 않았다. 특유의 저력으로 모든 역경을 이겨냈다"며 "정주영 창업회장은 화성공장 새천년 기념비석에 '기아 혼 만만세'라고 새기실 만큼 기아만의 독창적이고 독보적인 혼, 즉 정신을 높이 평가했다. 기아의 혼은 오늘날 기아가 보유한 혁신 DNA로 거듭났다"고 했다.

그러면서 "앞으로 기아가 만들어 나아갈 미래를 생각하면 가슴이 설렌다"며 "80년의 헤리티지를 가슴에 품고 100년을 향한 또 하나의 위대한 여정으로 나아가자"고 강조했다.





AD

이날 행사에는 정 회장과 송호성 기아 사장을 비롯해 전·현직 임직원과 이학영 국회부의장과 김남희 국회의원, 강기정 광주시장 등 외빈 등 400여명이 자리했다. 기아는 이날 사사 '기아 80년'과 새로운 모빌리티 시대를 맞이해 브랜드 방향성과 확고한 비전을 제시하는 미래 콘셉트카 '비전 메타투리스모'도 최초 공개했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>