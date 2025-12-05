광주서석고 최장우 군, 수능 만점…광주선 10년 만

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국어·수학·탐구 모두 만점…영어·한국사 1등급

서울대 경제학과 수시 1차 합격

광주에서 10년 만에 고3 재학생 수능 만점자가 나왔다. 광주시교육청은 5일 수능 성적통지표 교부 결과, 광주서석고 3학년 최장우 학생이 전 영역에서 만점을 받았다고 밝혔다.

광주서석고 3학년 최장우 학생. 광주시교육청 제공

AD

광주에서 재학생이 수능 만점을 기록한 것은 2016학년도 수능 이후 처음이다. 광주에서는 2000년 이후 2001·2012·2014·2015·2016학년도에 총 5명의 만점자가 나왔으며, 이번이 6번째다.

최장우 학생은 인문사회계열로 국어(언어와매체), 수학(미적분), 탐구(경제/사회·문화)에서 한 문제도 틀리지 않았다. 영어와 한국사도 모두 1등급을 받았다. 현재 서울대 경제학과 수시모집에 1차 합격한 상태다.

최장우 학생은 "대한민국 최고 경제학자를 꿈꾸고 있는데, 이번 결과로 꿈에 한 걸음 더 나아간 것 같아 기쁘다"고 말했다.

시교육청은 이날 실채점 결과를 토대로 11일 오후 광주시교육청교육연구정보원 대강당에서 고3 교사를 대상으로 설명회를 열고, 오후 7시에는 수험생·학부모 대상 정시 지원 전략 설명회를 진행한다. 19~23일에는 광주진로진학지원센터에서 1대1 집중 상담도 운영한다.

이정선 교육감은 "수능 성적은 그동안 노력한 결과"라며 "원하는 꿈을 이루길 바라며, 학생들이 대한민국을 이끌어가는 인재가 될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





AD

시교육청은 공교육 기반 진학지원 강화를 위해 365일 진로진학상담 체계, 1교 1대입디렉터 배치, 자체 모의평가 '광주 최종 완성' 등 다양한 정책을 추진해왔다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>