KMI, '2025년 우리바다 현장연구 지원사업 최종발표회' 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.05 09:32

13개 연구팀 현장 기반 성과 공유… 지방소멸·디지털 전환 등 연안 현안 해결 방안 제시

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희)은 지난달 28일 KMI 6층 컨퍼런스룸에서 '2025년 우리바다 현장연구 지원사업 최종발표회'를 개최하고, 한 해 동안 해양수산 현장에서 직접 수집한 연구 성과를 공유했다.

KMI, ‘2025년 우리바다 현장연구 지원사업 최종발표회’ 개최 KMI가 ‘2025년 우리바다 현장연구 지원사업 최종발표회’를 개최하고 기념촬영하고 있다. KMI 제공
'우리바다 현장연구 지원사업'은 연구자가 해양수산 현안을 발굴하고 해결 방안을 제시하도록 지원하는 KMI의 대표 현장 밀착형 연구 프로그램이다. 2018년부터 올해까지 8년간 약 650여건의 제안서가 접수, 이 중 93건의 과제가 선정·지원돼 연안지역 문제 해결의 마중물 역할을 해왔다.


올해 최종발표회에는 치열한 경쟁을 통과한 13개 연구팀이 참여해 수개월간 수행한 현장 기반 연구 결과를 발표했다. 특히 지방 소멸, 세대 갈등, 디지털 전환 등 사회적 이슈가 해양수산 분야에서 어떻게 나타나는지를 심층적으로 분석하고, 이에 대한 구체적 정책 대안을 제시하는 데 집중했다.


발표된 연구 주제는 ▲연안지역 인구구조 변화 대응 ▲해양관광 활성화 ▲첨단기술 기반 물류·안전망 구축 등으로 구분됐다. 연구팀들은 △어촌 빈집 문제 △초고령화 지역의 관계인구 확대 △반려동물 동반 해수욕장 조성 등 생활 밀착형 과제부터 △머신러닝 기반 해양재난 예측 △섬 지역 우체국 드론 배송 △부산신항 자율주행 ITT 도입 등 4차 산업혁명 기술을 적용한 연구까지 다양한 해결책을 제시했다.


또 해양장례 등 새로운 해양문화산업의 가능성을 제시하거나, 해운경기 버블지수 개발과 같은 경제학적 접근도 눈길을 끌었다.


심사위원단은 "이전 연구가 현황 파악에 중점을 뒀다면, 올해는 머신러닝·잠재프로파일분석 등 고도화된 연구방법론을 활용해 실질적인 해결책을 도출하려는 시도가 돋보였다"며 "해양수산 분야의 새로운 난제를 창의적으로 풀어낸 점이 인상적이었다"고 총평했다.


이날 우수논문상(한국해양수산개발원장상)은 '지방 소멸'과 '청년 일자리'라는 주요 시대적 과제를 다룬 '어촌 빈집과 소멸위험의 공간적 특성 유형화 연구'(세종연구원 이자은), 'MZ세대의 해양 일자리 기피 심리와 리브랜딩 전략'(명지대학교 이은영) 등 두 연구가 선정됐다. 두 연구 모두 참신성과 정책 활용 가능성에서 높은 평가를 받았다.


조정희 KMI 원장은 "이번 발표회는 해양수산 분야가 직면한 복합적 위기를 현장의 데이터와 연구자들의 새로운 관점으로 재해석한 뜻깊은 자리였다"며 "13개 연구 성과가 단순 보고로 끝나지 않고, 실제 연안지역 변화로 이어지는 실효성 있는 정책으로 연계되도록 적극 검토·활용하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

