美 신규 실업수당 청구 19만1000건…3년 만에 최저

미국 노동부는 지난주 신규 실업수당 청구 건수가 19만1000건으로, 한 주 전보다 2만7000건 감소했다고 4일(현지시간) 밝혔다. 이는 2022년 9월 이후 3년 2개월 만에 가장 낮은 청구 건수다. 다우존스가 집계한 전문가 전망치(22만건)도 밑돌았다.

2주 이상 실업수당을 신청한 '계속 실업수당' 청구 건수는 193만9000건으로 한 주 전보다 4000건 감소했다. 직전 주의 계속 실업수당 청구 건수는 194만3000건으로 1만7000건 하향 조정됐다.





미 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 사태 여파로 10월 고용보고서 발표가 취소되고 11월 지표 발표도 지연된 가운데 월가에서는 고용시장 동향을 가늠하기 위해 실업수당 청구 등 고용 관련 대체 지표에 주목하고 있다. 전문가들은 고용주들이 경제 불확실성을 고려해 직원 해고를 줄이는 대신 신규 채용도 줄이는 저채용·저해고 노동시장 상황이 지속되고 있다고 보고 있다.





