광주, 12월 내내 도심 축제·조명·공연 이어져 .

트리 점등·마켓·퍼레이드부터

눈썰매·빙상·연말 공연까지

시민·관광객 위한 겨울 프로그램 풍성

12월의 광주가 크리스마스 조명과 겨울 체험 프로그램, 연말 공연으로 차분히 빛을 더하고 있다. 도심 곳곳에서 트리 점등식과 마켓, 눈썰매·스케이팅, 다양한 문화 행사가 이어지며 시민과 관광객이 겨울을 즐길 수 있는 공간이 넓어진다.

광주시는 12월 한 달 동안 도심 전역에서 축제와 공연, 체험 프로그램을 운영한다고 30일 밝혔다. 광장과 골목길을 채우는 조명 장식부터 가족 단위로 즐길 수 있는 겨울 스포츠, 주요 문화시설의 연말 기획공연까지 다양한 볼거리와 체험 콘텐츠가 마련됐다.

크리스마스 분위기 물든 도심

5·18민주광장에서는 '빛고을성탄문화축제'가 열려 대형 트리와 조명으로 광장이 새 단장을 마쳤다. 11월 30일 점등식을 시작으로 캐롤 버스킹 등 시민 참여 프로그램이 이어진다.

충장로우체국 앞에서는 11월 29일부터 12월 31일까지 '충장윈터판타지'가 열려 크리스마스마켓과 포토존 등 연말 정취를 즐길 수 있다.

남구 양림동 일대는 '양림&크리스마스문화축제'로 꾸며졌다. 근대문화유산과 골목 풍경에 크리스마스 장식을 더해 이국적인 분위기를 연출하며, 12월 1일 트리 점등식, 24~25일 거리 퍼레이드와 성탄 콘서트가 마련된다.

광주송정역 광장에는 '산타마을'이 조성돼 내년 1월 13일까지 운영되며, 남구 푸른길공원 청로정 일원, 운천저수지 바닥분수대 광장, 광주신세계백화점 등 도심 곳곳에도 겨울 포토존이 설치된다. 국립아시아문화전당과 국립광주과학관도 크리스마스를 맞아 특별 전시와 체험 프로그램을 선보인다.

12월 31일에는 5·18민주광장에서 제야의 종 타종행사가 진행되고, 2026년 1월 1일에는 남구 금당산 정상에서 해맞이 행사가 열린다.

눈썰매·빙상 등 겨울 액티비티

광주패밀리랜드 눈썰매장은 12월 중순 개장을 준비 중이다. 염주종합체육관 내 광주실내빙상장은 강습 프로그램과 안전 장비를 갖춰 남녀노소 누구나 스케이팅을 즐길 수 있다.

실내 스포츠 관람도 가능하다. 광주페퍼스타디움에서는 여자프로배구단 AI페퍼스의 홈경기가 열리며, 빛고을국민안전체험관에서는 지진·화재·교통사고 등 재난 상황을 가상 체험할 수 있다.

연말 공연으로 마무리하는 12월

광주예술의전당에서는 12월 19~21일 광주시립발레단의 '호두까기인형'이 공연된다. 광주시립교향악단은 12월 12일 전남대학교 민주마루에서 '2025 송년음악회; 윈터 랩소디'를 선보인다.





광주시립오페라단은 12월 5~6일 푸치니 '라 보엠'을 무대에 올리며, 광주예술의전당은 12월 12~14일 기획 뮤지컬 '레드북'을 공연한다. 국립아시아문화전당은 12월 5~6일 음악극 '긴긴밤', 12월 19일 '2025 ACC 송년음악회'를 진행한다.





