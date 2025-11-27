김동연 "대미투자특별법 발의 수출기업에 희소식…야당 협조해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 27일 대미투자특별법 발의에 대해 수출기업에 희소식이라며 야당도 적극 협조하라고 촉구했다.

김동연 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "대미투자특별법 발의로 한미 관세합의 이행의 첫발을 뗐다"며 "국회의 판단을 기다리던 대미수출기업에는 희소식"이라고 평가했다.

이어 "그야말로 '수출기업희망특별법'이 될 것"이라며 "정부·여당의 발 빠른 대응에 감사드린다"고 덧붙였다.

나아가 "이 법은 현재 우리 경제 상황과 기업들이 당면한 어려움을 고려할 때 최대한 신속하게 처리되어야 한다"며 "'여야신속처리특별법'이 되어야 하고, 국회 비준을 고집하며 실리 확보의 여지마저 없애려 하는 야당도 적극 협조해야 한다"고 조언했다.

김동연 경기도지사가 27일 자신의 SNS에 올린 글과 사진

아울러 "경기도는 현장의 목소리를 전달하며 수출기업희망특별법 완성을 앞당기겠다"고 약속했다.

앞서 한미 관세협상 후속 조치를 지원하기 위한 대미투자특별법이 26일 국회에서 발의됐다.

이에 따라 한국의 자동차 및 부품에 대한 미국의 관세 인하(25%→15%)가 이달 1일자로 소급 적용될 수 있는 토대가 마련됐다.





법안에는 한국의 대미 투자를 위한 기금을 조성하고 이를 관리하는 공사 설립과 함께 투자 관련 안전장치를 마련하는 내용 등이 포함됐다.





