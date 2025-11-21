본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

한국에 없지만 한국에 있다…유승준, 래퍼 피처링 통해 국내 활동 복귀

방제일기자

입력2025.11.21 14:55

시계아이콘00분 57초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

2019년 1월 이후 약 7년만에 국내 활동
2002년 이후 국내 입국 20년 넘게 제한

병역 기피 논란으로 한국 입국이 제한된 가수 유승준(스티브 승준 유)이 래퍼 저스디스 앨범에 참여했다. 1990년대 후반 '가위'·'나나나'·'사랑해 누나' 등의 히트곡을 냈던 그의 국내 활동은 2019년 1월 낸 앨범 'Another Day'(어나더 데이) 이후 약 7년 만이다.

한국에 없지만 한국에 있다…유승준, 래퍼 피처링 통해 국내 활동 복귀 유승준이 저스디스 신곡 '홈 홈' 피처링에 참여했다. 유튜브 채널 'THISISJUSTHIS'
AD

20일 유승준은 래퍼 저스디스의 새 앨범 'LIT'(릿·Lost In Translation)의 20번째 트랙에 수록된 'Home Home'(홈 홈) 피처링에 참여했다.

이번 앨범은 총 20개의 트랙으로 구성된 가운데 곡별로 인순이, 범키, 라디, 딘 등 다양한 실력파 가수들이 피처링으로 참여해 주목받았다.

특히 마지막 트랙이자 유승준이 참여한 '홈홈'은 불편한 사회에 대한 비판을 담은 노래로 미투 운동을 촉발한 미국 영화 제작자 하비 와인스타인, 가정 폭력을 한 것으로 알려진 존 레넌, 독재자 나치와 김일성 등을 언급한다.


당시 이 곡을 들은 이들은 저스디스 외에 다른 사람의 랩이 들린다며 정체를 궁금해했다. 일반적으로 곡 제목에 피처링 아티스트를 기재하지만, 이 곡은 명시하지 않았기 때문이다. 이후 저스디스가 공개한 작업 비하인드를 통해 피처링 아티스트가 유승준이었음이 밝혔다. 영상 속 유승준은 흰색 반소매 티셔츠에 비니를 쓰고 열정적으로 랩을 뱉어냈다 저스디스는 이 내용에 왜 유승준을 피처링으로 기용한 것인지는 따로 밝히지 않았다.


앞서 유승준은 입대를 앞둔 2002년 돌연 미국 시민권을 취득해 병역기피 논란이 일어 국내 입국이 20년 넘게 제한됐다. 그는 2021년 개인 유튜브에서는 "병역면제자이지 병역기피자가 아니다"고 일관되게 주장했다. 이 가운데 그는 2015년 만 38세가 되던 해, 재외동포 비자(F-4)로 입국하려다 거부당하자 행정소송을 제기해 대법원에서 승소했다.


지금 뜨는 뉴스

AD
한국에 없지만 한국에 있다…유승준, 래퍼 피처링 통해 국내 활동 복귀 유승준이 저스디스 신곡 '홈 홈' 피처링에 참여했다. 유튜브 채널 'THISISJUSTHIS'

그러나 LA 총영사관은 "대법 판결은 비자 발급 거부 과정에서 절차적 문제가 있었다는 취지"라며 유승준의 비자 발급을 재차 거부했다. 이에 유승준은 2020년 두 번째 소송을 제기하고 2023년 대법원에서 최종 승소했다. LA 총영사관의 또 비자 발급을 거부하자 현재 세 번째 소송 항소심을 진행 중이다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기