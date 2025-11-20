본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'창립 20년' 부동산개발협회, 새 이름 '한국디벨로퍼협회'로 출발 선언

최서윤기자

입력2025.11.20 16:02

시계아이콘01분 22초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

쿠슈너·모리빌딩·엣지 참석
새 CI 공개·연구원 출범

한국부동산개발협회(KODA)가 창립 20주년을 맞아 협회 명칭을 창립 당시의 이름인 '한국디벨로퍼협회'로 변경한다. 고금리와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위기 등 업계 전반에 닥친 구조적 불황을 타개하기 위해 초심으로 돌아가 디벨로퍼의 역할을 재정립하겠다는 강력한 의지로 풀이된다.


김승배 협회장은 20일 서울 강남구 한 호텔에서 국내외 디벨로퍼 관계자 1000여명이 참석한 가운데 열린 협회 창립 20주년 기념행사 'A.N.D 20(All New Developer Project 20)'에서 "고금리와 시장 불확실성, 부동산 PF 문제로 우리 산업은 다시 한번 혹독한 겨울을 맞이하고 있다"고 말했다. 그러면서 "이는 단순한 경기 순환을 넘어 산업의 패러다임이 근본적으로 바뀌는 구조적 전환"이라며 "이번 행사는 지난 20년을 기념하는 단순한 축제를 넘어 다가올 20년을 향한 새로운 도약을 결의하는 자리"라고 했다.


'창립 20년' 부동산개발협회, 새 이름 '한국디벨로퍼협회'로 출발 선언 김승배 한국디벨로퍼협회장이 20일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 창립 20주년 기념행사 ‘A.N.D 20(ALL NEW DEVELOPER PROJECT 20)’에서 개회사를 하고 있다. 한국디벨로퍼협회
AD

김 협회장은 "이제 디벨로퍼는 단순히 공간을 창조하는 자를 넘어 사회적 가치와 미래 세대의 삶을 설계하는 산업으로서 그 역할을 재정립해야 한다"며 "미래 세대의 신뢰를 얻기 위해 책임성과 윤리성 강화를 최우선 과제로 삼겠다"고 했다. 지속 가능성과 공공성, 디지털 혁신과 글로벌 경쟁력을 핵심 가치로 제시했다.


협회는 위기를 극복하고 새로운 도약을 결의하기 위해 '올 뉴 디벨로퍼(All New Developer·A.N.D)'라는 슬로건을 내걸고 새 기업 이미지(CI)도 공개했다. 세계적인 크리에이티브 디렉터 박영하 디렉터와 협업해 탄생한 새 CI는 ?대한민국을 대표한다는 상징성을 담은 태극 문양의 형태를 기반으로 도시와 자연, 건축과 사람의 순환·공존·상생을 상징하도록 디자인되었다. 또한 알파벳 'O'를 분리해 독립적인 심볼로 사용할 수 있도록 구성했으며, 'Next 20 Years'라는 슬로건과 함께 협회의 미래 비전을 시각적으로 표현했다.


'창립 20년' 부동산개발협회, 새 이름 '한국디벨로퍼협회'로 출발 선언

이날 행사에서는 명칭 변경 선언과 함께 글로벌 경쟁력 강화를 위한 국제 콘퍼런스도 진행됐다. 미국 쿠슈너 컴퍼니, 일본 모리빌딩, 네덜란드 엣지 등 세계적인 디벨로퍼 기업들이 참여해 각국의 도시 개발 전략을 공유했다.


연사로 나선 문주현 MDM그룹 회장은 "도시가 직면한 구조적 변화 속에서 개발산업의 역할은 더욱 정교해지고 있다"고 말했다.


문주현 회장은 고령화, 1인 가구 증가, 지역 소멸 등 도시가 떠안은 문제를 언급하며 주거·업무·상업·문화·교육 등 도시 기능을 유기적으로 묶는 '콤팩트 시티'가 새로운 기준이 될 것이라고 진단했다.


문 회장은 개발자를 "오케스트라를 지휘하는 역할"이라고 비유했다. 단순한 시공 발주자가 아니라, 공공과 민간의 이해관계를 조율하는 핵심 주체라는 의미다.


'창립 20년' 부동산개발협회, 새 이름 '한국디벨로퍼협회'로 출발 선언 20일 한국디벨로퍼협회 창립 20주년 기념행사 오전 세션 '대한민국 디벨로퍼 : 향후 100년을 향한 도약' 좌담회. 한국디벨로퍼협회

협회의 싱크탱크 역할을 수행할 '한국부동산개발산업연구원(KREDII)'도 이날 공식 출범했다. 김 협회장이 초대 연구원장을 맡고 문 회장이 이사장에 선임됐다. 이 연구원은 앞으로 민관협력형 개발모델 연구와 데이터 기반 시장 모니터링을 통해 과학적인 정책 대안을 제시할 계획이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김한모 20주년 기념사업단장(HM그룹 회장)은 "지난 반년의 준비 과정은 업계의 저력을 확인하는 시간이었다"며 "이번 행사는 한국 디벨로퍼 산업이 또 다른 20년을 향해 나아가는 출발점"이라고 했다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기