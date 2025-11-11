정읍시, '생활문화예술동호회 전시회' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 16일까지…'부제 - 손끝에서 피어나는 꽃'

전북 정읍시가 오는 16일까지 연지아트홀에서 생활문화예술동호회 '부제 - 손끝에서 피어나는 꽃' 전시회를 연다.

11일 시에 따르면 이번 전시회는 생활문화예술동호회(이사장 변형만)가 주최하고 정읍시가 후원하며 서예·미술·공예·전통 등 4개 분과, 총 8개 동호회가 참여했다.

이들은 동호회별로 13~15점씩, 총 100여 점의 다양한 작품을 선보여 관람객들에게 풍성한 볼거리를 제공할 예정이다.

전시 관람은 기간 중 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 가능하다. 관람객들은 서예와 문인화, 민화, 수채화, 캘리그라피를 비롯해 가죽·한지공예, 전통공예 등 다채로운 생활문화 분야의 창작 작품을 한자리에서 감상할 수 있다.

생활문화예술동호회는 지난 2012년 설립 이후 현재 11개 분야 110개 단체에서 1419명의 회원이 활동 중이다. 이들은 지역 생활문화 확산과 문화예술 참여 기반 조성에 꾸준히 기여해왔다.





이학수 시장은 "이번 전시회를 통해 시민들이 일상 속에서 문화예술을 더욱 가까이 체감하고, 지역의 문화적 분위기와 정서가 한층 풍요로워지는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.





