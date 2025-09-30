동국제약, 센텔리안24 '마데카 크림 메타몽 에디션' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동국제약의 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24가 포켓몬 캐릭터 '메타몽'과 협업한 '마데카 크림 메타몽 에디션'을 한정 판매한다고 30일 밝혔다.

이번 에디션은 센텔리안24의 첫 캐릭터 컬래버레이션으로 대표 제품인 '마데카 크림 타임리버스'에 인기 캐릭터 '메타몽' 굿즈를 더해 소장가치를 높였다.

동국제약 센텔리안24 '마데카 크림 타임리버스 메타몽 에디션'. 동국제약

AD

다음달 1일 올리브영에서 론칭되는 '마데카 크림 기획세트 2종'에는 돌돌 말아 접으면 키링처럼 사용이 가능한 메타몽 포켓백 키링 2종이 포함됐다.

온라인몰 전용 '마데카 크림 기획세트'는 10월 14일 오후 5시 카카오 톡딜을 통해 최초 공개되며, 메타몽을 그대로 형상화하여 소지품을 넣을 수 있는 메타몽 파우치 키링이 함께 제공된다. 이후 센텔리안24 네이버스토어, 동국제약 공식쇼핑몰 DK SHOP, 컬리, 무신사 등에서 순차적으로 론칭되며, 10월 27일부터 11월 6일까지 진행되는 뷰티컬리페스타에서도 선보일 예정이다.

에디션 출시와 함께 다양한 프로모션도 진행된다. 다음달1일부터 7일까지는 올리브영 온라인몰에서 론칭 기획전이 진행되며, '10월 올영픽' 선정을 기념해 10월 한달간 '올영픽 엔드매대'에서 프로모션 가격에 만나볼 수 있다. 또한, 성수와 홍대, 명동, 강남 등 올리브영 인근 일대에서는 옥외광고와 함께 대대적인 캠페인도 진행될 예정이다.

동국제약 센텔리안24 담당자는 "이번 에디션은 브랜드 베스트셀러인 마데카 크림과 메타몽 캐릭터 협업을 통해 소비자들에게 새로운 즐거움을 전하기 위해 기획했다"며 "활용도와 실용도를 높인 귀여운 굿즈를 포함한 한정판인 만큼 큰 호응을 얻을 것으로 기대한다"고 말했다.





AD

한편, 센텔리안24 '마데카 크림 타임 리버스'는 TECA(센텔라아시아티카 정량추출물)의 힘을 온전히 전해주는 핵심성분 'NEW 활성-TECA™'를 적용한 제품이다. 피부에 나타나기 시작하는 초기 피부 나이 흔적부터 이미 눈에 띄는 깊은 피부 나이 흔적을 개선해 하이퍼-안티에이징 토탈 케어를 경험할 수 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>