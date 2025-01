기아, 호주 오픈 후원 24주년…운영 차량에 '친환경차 130대' 제공

호주 오픈 후원 24주년을 맞은 기아가 올해도 공식 차량 전달과 함께 본격적인 글로벌 브랜드 캠페인에 나선다. 특히 올해는 대회에 제공하는 차량 모두를 친환경차로 전환하며 글로벌 전기차 브랜드로서 이미지를 굳힌다는 목표다.

기아는 8일(현지시간) 호주 빅토리아 주 멜버른 파크에서 '2025 호주오픈 테니스 대회(이하 2025 호주오픈)' 공식 차량 전달식을 가졌다. 이날 행사에는 데미안 메레디스 기아 호주 CEO, 크레이그 타일리 호주오픈 조직위원회 CEO, 호주 출신의 세계적 테니스 선수인 애슐리 바티 등이 참석했다.

이날 전달된 차량은 EV5 15대, EV6 10대, EV9 25대와 하이브리드 차량 등 총 130대로, 기아는 지난 24년간 공식 스폰서 기간 중 최초로 전 차량을 친환경차로 제공한다.

기아 EV9. 기아 제공

또한 기아는 브랜드 슬로건인 '영감을 주는 움직임(Movement that inspires)'을 중심으로 테니스를 사랑하는 사람들이 기아 전기차로부터 영감을 받아 새로운 도전에 나설 수 있도록 응원하는 브랜드 캠페인 영상도 공개했다.

메인 영상인 'What’s Your Next Move?'는 이날 오후 4시, 세계적인 테니스 스타이자 기아의 글로벌 홍보대사인 라파엘 나달의 일상을 담은 'Rafa’s Next Move' 영상은 12일부터 기아 공식 유튜브 채널에서 공개 예정이다.

한편, 기아는 대회 기간 중 호주 멜버른에서 우버(Uber)의 프리미엄 멤버십 서비스인 우버원(Uber one) 회원을 대상으로 EV5, EV6, EV9 시승 체험 프로모션도 운영한다.

또한 전 세계 28개 국가에서 선발한 90명의 기아 전기차 구매고객과 시승고객을 대상으로 2025 호주오픈 경기 관람과 멜버른 파크 투어, 멜버른 현지 관광 등 다채로운 경험을 제공할 예정이다.

국내 청소년들의 브랜드 경험을 확대하기 위한 볼키즈 프로그램도 진행된다. 기아 차량 보유자의 손·자녀(만 12~15세)로 구성된 20명의 볼키즈들은 이달 4일부터 16일까지 2025 호주오픈에서 활약할 예정이다.

송호성 기아 사장은 "호주오픈 최장기 공식 스폰서로서 올해는 글로벌 경쟁력을 인정받은 EV9을 포함해 전 차량을 친환경차로 구성했다는 점에서 특별한 의미가 있다"며 "기아는 호주오픈을 시작으로 더 많은 전 세계 고객들에게 브랜드 가치를 알릴 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

