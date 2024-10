세븐틴, 5만8000 캐럿과 함께 월드투어 시작…"평생 함께"

12~13일 고양종합운동장 주경기장서 월드투어 포문

"진심, 늘 캐럿에게"…신보 타이틀곡 최초 공개

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 새로운 월드투어 첫 무대를 화려하게 시작했다.

세븐틴은 지난 12~13일 경기도 고양시 일산서구 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어 ‘SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR’의 닻을 올렸다. [사진제공 = 플레디스엔터테인먼트]

세븐틴은 지난 12~13일 경기도 고양시 일산서구 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어 ‘SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR’의 닻을 올렸다. 이틀 간 열린 이 공연에는 5만 8000명이 관람했고, 온라인 라이브 스트리밍엔 전 세계 107개 국가 및 지역 팬들이 접속해 무대를 함께즐겼다. 공연은 예매 시작 직후 매진을 기록했다.

이날 공연에서 세븐틴은 14일 발매 예정인 미니 12집 ‘SPILL THE FEELS’에 수록된 신곡을 최초 공개해 폭발적 호응을 이끌었다. 우지가 “우리의 진심은 늘 캐럿을 향한다는 메시지를 담고 싶었다”라고 설명한 타이틀곡 ‘LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)’은 금세 ‘떼창’을 자아내며 새로운 히트곡 탄생을 예고했다. 또한, ‘Water’(힙합팀), ‘Rain’(퍼포먼스팀), ‘사탕’(보컬팀) 등 유닛 신곡까지 노래마다 세븐틴의 도전과 진화가 진하게 녹아있다.

‘독 : Fear’로 시작해 ‘Fearless’, ‘MAESTRO’로 이어진 퍼포먼스는 두려움을 뚫고 자신의 존재를 증명하는 세븐틴의 서사를 강렬한 퍼포먼스와 웅장한 연출로 풀어냈다. 반면 ‘어쩌나’, ‘Snap Shoot’, ‘음악의 신’, ‘Ima -Even if the world ends tomorrow-(Korean ver.)’를 엮은 뮤지컬 섹션에서는 이들 특유의 유쾌하고 밝은 매력이 돋보인다.

여기에 각 유닛의 역량과 개성으로 무장한 유닛 무대까지, 이번 공연은 세븐틴이기에 가능했던 다채로운 구성을 통해 ‘공연 장인’의 진면목을 입증해보였다.

"저희 같은 보통의 존재들을 특별하게 만들어주셔서 감사하다"

이같은 소감에 이어 공연 후반 멤버들은 "세븐틴과 평생 함께하고 싶다. 영원히 세븐틴 멤버로서 이 자리를 지키며 살고 싶다"라고 전하며 감동을 안겼다. 아울러 "앞으로 즐거운 일도 힘든 일도 많겠지만 캐럿(CARAT. 팬덤명)과 함께라면 모든 것이 기대된다"라고 덧붙여 다가오는 컴백과 이어질 월드투어에 대한 기대감을 한껏 높였다.

고양 공연을 성황리에 마친 세븐틴은 월드투어를 통해 글로벌 영향력을 넓힐 전망이다. 이들은 오는 22~23일(현지시간) 로즈몬트 올스테이트 아레나를 시작으로 미국 5개 도시에서 10회에 걸쳐 공연을 진행한다.

이후 일본으로 건너가 돔 투어를 이어간다. 불라칸, 싱가포르, 자카르타, 방콕 등 아시아 주요 도시에서도 현지 팬들을 만날 예정이다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

