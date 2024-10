서울시, 사람중심 첨단기술 전시 '스마트라이프위크' 개막

72개국·115개 도시 참여하는 ICT 박람회

사람 중심 미래도시 체험하는 '쇼룸' 준비

"동행·매력 가치 교류하는 글로벌 플랫폼"

사람 중심의 체험형 전시를 선보이는 새로운 형태의 ICT(정보통신기술) 박람회가 서울에서 열린다. 전 세계 도시와 기업 관계자가 모여 최신 트렌드와 아이디어를 공유하는 자리다.

7일 서울시는 국내 혁신기업을 전 세계에 세일즈하고 미래기술 트렌드를 선도하기 위해 국제적 플랫폼인 '스마트라이프위크(SLW)'를 오는 10일부터 12일까지 서울 코엑스에서 개최한다고 밝혔다.

스마트라이프위크는 '사람 중심의 기술, 더 나은 삶으로 연결하다(Human-Centric Tech, Connect to a Better Life)'라는 슬로건을 두고 ▲전시관 운영 ▲국제 포럼 및 콘퍼런스 ▲서울 스마트도시 상 시상식 ▲자율주행차 시승 등 각종 부대 행사로 계획됐다. 특히 10일 9시 30분 개최 예정인 개막식에서는 오세훈 서울시장이 직접 기조연사로 나서 'Smile in Smart Life'라는 주제로 '스마트도시의 미래를 향한 서울시의 비전과 철학'을 발표할 예정이다.

미래도시를 체험하는 '쇼룸'과 혁신기업 중심의 '기업전시관'은 '첨단기술이 바꾸는 도시생활의 미래'라는 주제로 국내외 총 147개 혁신 기업이 전시관 조성에 참여했다. 쇼룸에는 총 49개 기업이 참여해 ▲일상 속 로봇 ▲주거의 변화 ▲도로의 혁신 ▲이동의 미래 ▲찾아가는 복지 ▲안전한 환경 등 총 12개 주제로 미래 도시생활에서 첨단기술을 체험하는 콘셉트 공간을 조성했다. 이를 위해 현대자동차, 삼성전자, LG전자, SKT, 신한은행 등 국내를 대표하는 대기업과 서울시 SH공사가 참여해 모빌리티, 스마트홈 분야에서 고품질 체험공간을 만들었다.

약자동행기술존에는 국내외 약자기술을 선도하는 총 41개 기업·기관이 참여한다. 포스코 스틸리온은 시각장애인용 미술품을 전시하고 국립재활원에서는 침대로봇과 식사로봇 등 다양한 재활기술을 집약해 전시한다. 이외에도 J58(네덜란드), Cynteract(독일) 등 독자적인 약자기술을 보유한 해외 기업도 참여한다.

관광존에는 다국어 관광정보를 실시간 안내하는 '플리토', IoT와 연계한 캡슐호텔을 체험하는 '더캡슐' 등 8개 트래블테크 기업이 참여한다. 이밖에 모빌리티존에는 UAM, 자율주행, AI, 지하철 등 다양한 미래 교통분야의 전시를 위해 29개 기업이 참여한다. 한국항공대와 한국항공공사, SKT가 UAM 기체와 관제시스템을 전시하고 기아자동차는 다목적 PBV 콘셉트카를 CES2024에 이어 전시한다.

글로벌 스마트 도시들의 성과를 공유하고 첨단기술의 트렌드를 주도하는 주요 국제 포럼도 8개가 진행된다. 첫날에는 세계 도시시장들의 스마트도시 비전과 경험을 공유하는 'Mayors 포럼'과 서울 스마트도시 상의 우수 수상 사례를 공유하는 '스마트도시 성과공유 콘퍼런스'가 개최된다. 10일에는 국내외 도시 시장 등 150명이 참여한 가운데 사람중심·기술혁신 등 총 21개 분야에 대해 '서울 스마트도시 상' 시상이 이뤄진다. 올해 '서울 스마트도시 상'에는 국내외 스마트도시들의 많은 관심과 호응을 끌어내어 총 58개국 123개 도시에서 216건의 지원서가 접수됐다.

박진영 서울시 디지털도시국장은 "올해는 행사 첫해로 스마트라이프위크의 정체성을 사람중심에 두고 국제행사로서의 기반을 닦는 데 주력하고 있다"며 "이를 통해 서울시가 지향하는 동행·매력의 가치를 시민들과 국내외 기업·도시가 함께 공유하는 자리가 되기를 기대한다"고 말했다.

