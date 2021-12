이재명 부부 "잘 봐, 몸치들 싸움이다" 크리스마스 맞아 댄스배틀 선보여

'쌀집아저씨 PD' 김영희 첫 작품…"100만뷰 넘길 것"

이재명 더불어민주당 대선 후보(좌), 배우자 김혜경씨(우)/사진=유튜브 채널 '이재명' 캡처

[아시아경제 윤슬기 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 크리스마스를 맞아 배우자 김혜경씨와 함께 산타클로스로 변신해 랩과 댄스를 선보였다.

민주당 선거대책위원회는 24일 공식 유튜브 채널에 '특별한 오늘 하루를 위한 선물, 재명C와 혜경C의 크리스마스 캐럴'이라는 제목의 영상을 공개했다. 영상 제작은 민주당 선대위 홍보소통본부장으로 합류한 '쌀집아저씨 PD' 김영희 전 MBC 콘텐츠총괄부사장이 맡았다.

공개된 영상에는 이 후보 부부가 크리스마스 캐럴로 유명한 'We Wish You a Merry Christmas'를 개사해 직접 노래를 부르고 춤을 추는 장면이 담겨 있다.

사진=유튜브 채널 '이재명' 캡처

영상은 이 후보가 엠넷 힙합 경연프로그램인 쇼미더머니에서 래퍼 머드 더 스튜던트가 부른 노래 '불협화음' 중 일부를 패러디하면서 시작한다. 주황색 상의에 짙은 검정색 선글라스를 쓴 이 후보는 "어느 새부터 힙합은 안 멋져"라는 가사를 "어느 새부터 크리스마스는 안 멋져"라고 개사해 노래를 불렀다.

영상의 중반부에는 엠넷 인기 댄스 경영프로그램 '스트릿 우먼 파이터'(스우파)의 한 장면을 패러디한 듯 "잘 봐 몸치들의 싸움이다"라고 외치며 배우자 김씨와 댄스배틀을 펼쳤다. 이때 이 후보는 산타클로스 옷을 입고 흰색 수염을 붙였고, 김씨는 뿔이 달린 머리띠를 쓰고 빨간 코 분장을 했다.

또 이 후보 부부는 스우파의 'Hey mama' 안무를 따라 추거나 그룹 방탄소년단의 노래 '다이너마이트' 춤을 따라 췄다.

이 후보는 영상 끝에서 "즐거우셨습니까 국민 여러분, 코로나19로 어려운 상황이지만 오늘만큼은 즐겁고 행복한 하루 되시길 바란다"고 말했다.

한편, 김 본부장은 영상 공개에 앞서 이날 오후 서울 여의도 중앙당사에서 언론 간담회를 통해 "두 사람이 '코로나19에 지친 국민 한 분이라도 더 위로할 수 있다면 얼마든지 시간을 더 낼 수 있다'고 했다"며 "이 후보와 배우자에게 진정성과 깊은 감동을 느꼈다"고 밝혔다.

또 김 본부장은 "(조회 수) 100만뷰는 당연히 넘어갈 것 같다"며 "윤석열 국민의힘 대선 후보 측도 '윤식당' 등을 한다고 하는데 훌륭한 기획이라 생각했다. 콘텐츠 대결도 하면서 국민을 즐겁게 하는 것이 경쟁 기간 국민께 드릴 수 있는 서비스가 아닌가 싶다"고 했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>