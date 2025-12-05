호반써밋 인천검단 3차, 1순위 청약 평균 43.55대1로 전 타입 마감[부동산AtoZ]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 264가구 모집에 1만 1497건 접수

모든 주택형 해당지역 및 기타지역 마감

분상제 적용, 3.3㎡당 평균 1639만 원…1억 원 안전마진 기대

당첨자 발표 12일 예정

인천 검단신도시에서 공급된 '호반써밋 인천검단 3차'가 1순위 청약에서 평균 경쟁률 40대1을 넘기며 전 타입 마감에 성공했다. 특별공급에 이어 일반공급까지 흥행 흐름을 이어간 것이다. 후분양에 따른 안전마진, 역세권 입지, 비규제지역의 조건이 주효했다는 평가다.

5일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이날 진행된 1순위 청약 결과, 총 264가구 모집에 총 1만1497건이 접수됐다. 평균 경쟁률 약 43.55대 1을 기록했다. 모든 주택형에서 1순위 해당지역 및 기타지역 모두 청약이 마감됐다.

주택형별로 보면 84㎡A는 25가구 모집에 1734건이 접수돼 최고 143.42대1, 84㎡B는 59가구에 4201건으로 143.83대 1을 기록했다. 84㎡C는 24가구에 1050건(86.50대 1), 84㎡D는 20가구에 773건(76.30대 1), 97㎡는 70가구에 1964건(55.11대 1), 97㎡P는 66가구에 1775건(최고 52.79대 1)이 접수됐다.

앞서 전날 진행된 특별공급에선 평균 12.5대 1의 경쟁률을 기록한 바 있다. 생애최초와 신혼부부 청약이 집중되며 두 자릿수 경쟁률을 보였다.

단지는 인천 서구 원당동 검단신도시 AB13블록에 들어서는 지하 2층~지상 29층, 8개 동, 총 905가구 규모다. 이 중 사전청약분 413가구를 제외한 492가구(특별공급 228가구, 일반공급 264가구)가 본청약을 통해 공급된다.

분양가는 분양가상한제를 적용해 3.3㎡당 평균 1639만 원. 전용 84㎡ 기준 평균 분양가는 5억5100만 원, 97㎡는 6억2000만 원이다. 인근 시세보다 낮아 입주 시 약 1억 원 수준의 안전마진이 기대된다.

입지는 인천지하철 1호선 아라역 도보권이며, 역세권 마지막 공급이라는 점에서 희소성이 있다. GTX-D(2028년 착공 예정), 계양천 수변공원, 법조타운 예정지 등 인프라 확정 요소도 강점으로 꼽힌다.

검단신도시는 비규제지역으로 실거주 의무가 없고, 전매제한은 3년, 재당첨 제한은 10년이다. 계약금은 분양가의 10%, 중도금 이자는 후불제다. 당첨자 발표일은 12일이다.





이번 단지는 호반그룹의 네 번째 검단 공급 사업으로, 기존 3개 단지(1차 1168가구, 프라임뷰 719가구, 호수공원역 856가구)에 더해 총 3600가구 이상 규모의 브랜드타운을 형성하게 됐다.





