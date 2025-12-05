신세계免, 알리바바와 맞손…"5억명 中 고객 공략"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

中 알리바바 산하 OTP '플리기'와 업무협약

알리바바그룹 산하 기업과 협력 범위 확대 가능성

"중국 관광객 선점 효과 극대화"

신세계면세점은 알리바바그룹 산하 온라인 여행 서비스 플랫폼 '플리기(Fliggy)'와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약은 신세계가 향후 알리바바그룹 산하 기업들과 연계해 협력 범위를 확장할 수 있다는 점에서 주목된다.

지난 4일 신세계면세점이 알리바바 산하 온라인 여행 서비스 플랫폼 플리기와 한·중 관광 혁신을 위한 전략적 업무협약을 체결했다. (왼쪽부터) 김현철 신세계디에프 영업·마케팅 총괄, 저우샤오천(Zhou XiaoChen) 플리기 글로벌 총괄 GM. 신세계면세점 제공

신세계면세점은 연간 5억 명의 회원을 보유한 플리기와의 협력으로 중국 관광객 선점 효과를 극대화하고 글로벌 고객 기반 확대에 속도를 내겠다는 전략이다.

플리기는 2016년 설립된 알리바바그룹 산하 온라인 여행 플랫폼이다. 중국 국내외 2만5000여 개 항공 노선과 전 세계 150만 개 이상의 호텔 제휴 상품, 8천 개가 넘는 테마파크·관광지 상품을 제공하는 중국 대표 온라인 여행 서비스 플랫폼이다. 특히 알리바바의 프리미엄 유료 멤버십 '88VIP'(약 5천 600만 명)는 높은 구매력과 충성도를 갖춘 핵심 고객층으로 꼽힌다.

이번 협약을 통해 신세계면세점은 플리기와 88VIP 회원에게 등급별 멤버십과 전용 쇼핑 혜택을 제공할 계획이다. 이와 함께 여행 단계별 맞춤형 메시지를 제공해 플리기 고객이 신세계면세점의 혜택을 확인하고 활용할 수 있도록 할 예정이다.

신세계면세점은 향후 알리바바 디지털 생태계 연계를 통해 글로벌 고객과의 접점을 지속적으로 확장할 계획이다.





김현철 신세계디에프 영업·마케팅 총괄은 "이번 파트너십은 여행·IT·쇼핑을 유기적으로 연결해 방한 고객의 여행 여정 전반에 더 편리한 쇼핑 접근성과 혜택을 제공하기 위한 시도"라며 "앞으로도 플리기와의 멤버십 연계 및 공동 제휴 프로그램을 확대해 프리미엄 여행 소비자에게 차별화된 글로벌 면세 쇼핑 경험을 제공하겠다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

