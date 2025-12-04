BC카드, LG유플러스에 가맹점 55만곳 정보제공…AI통화앱 '익시오' 고도화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG유플 익시오 앱 'AI 비서'에 BC카드 'eat.pl' 서비스 탑재

BC카드는 LG유플러스에 인공지능(AI)을 활용한 실시간 데이터 기반 분석 서비스를 제공하기 위한 협약식을 진행했다고 4일 밝혔다.

BC카드와 LG유플러스가 3일 오후 서울 중구 을지로 BC카드 본사에서 LG유플러스에 인공지능(AI) 활용 실시간 결제 데이터 'eat.pl' 서비스를 제공하기 위한 협약식을 진행했다. 왼쪽부터 오성수 BC카드 상무, 최윤호 LG유플러스 상무. BC카드

전날 오후 서울 중구 을지로 BC카드 본사에서 진행된 협약식엔 오성수 BC카드 상무, 최윤호 LG유플러스 AI 에이전트 추진그룹 상무 등이 참석했다.

협약을 통해 BC카드는 내년 출시 예정인 LG유플러스의 익시오(ixi-O) 애플리케이션 내 신규 서비스 'AI 비서'에 자사 'eat.pl' 서비스를 연동한다.

익시오는 LG유플러스 AI 통화 앱이다. 녹음 안내 멘트 없는 통화 녹음 및 요약, 온디바이스 AI 기반 보이스피싱 위험 탐지 등 다양한 기능을 제공한다.

LG유플러스가 내년 중 공개할 익시오 AI 비서는 통화 중 대화 맥락을 실시간으로 이해하고 필요한 정보를 즉시 제공하는 기능이다.

예를 들어 LG유플러스 고객이 '맛집'에 대한 정보를 AI 비서로 문의할 경우 eat.pl 서비스를 통해 전국 55만개 가맹점 결제 데이터를 활용, 성별·연령대별·혼잡 시간대별 정보를 안내받을 수 있다.

eat.pl은 고객이 실시간 체감할 수 있는 데이터 기반 결과를 제공한다. 글로벌 AI서비스 라이너, 한국형 AI 서비스 뤼튼 등에서도 채택되는 등 주요 AI 플랫폼의 핵심 데이터 서비스로 자리매김하고 있다.

LG유플러스는 eat.pl 연동을 시작으로 향후 익시오의 AI 검색 및 추천 기능 등의 고도화를 위해 국내외 제휴를 지속 확대해 나갈 계획으로 알려졌다.

오성수 BC카드 상무는 "eat.pl 서비스가 보유한 가맹점 데이터를 기반으로 고객에게 한층 정교한 추천 경험을 제공할 수 있게 돼 매우 뜻깊다"면서 "앞으로도 양사 간 폭넓은 사업 협력을 통해 서비스 고도화와 새 가치 창출에 적극 기여하겠다"고 말했다.





최윤호 LG유플러스 상무는 "BC카드 가맹점 데이터는 AI 에이전트와 결합해 고객 질문에 맞는 개인화된 정보를 제공하는 핵심 요소"라며 "익시오 고객에게 신뢰도 높은 정보를 제공하고 향후 다양한 에이전트와의 연결을 확대해 AI 서비스를 계속 발전시키겠다"고 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

