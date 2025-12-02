쿠팡 이어 G마켓서도 '무단 결제 사고'…"보안 강화 조치"(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스마일페이 등록된 카드로 상품권 결제

60여명 금감원 신고, 피해액 20만원선 추정

쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고에 이어 e커머스 업체 G마켓에서도 무단 결제 사고가 발생했다.

AD

2일 유통업계에 따르면 G마켓 이용자 60여명은 지난달 29일 무단 결제 사고를 당했다며 금융감독원에 해당 피해 사실을 신고했다.

무단 결제는 G마켓의 간편 결제 서비스 '스마일페이'에 등록돼 있던 카드로 상품권이 결제되면서 발생한 것으로 알려졌다. 개인별 피해 금액은 3만원에서 20만원 이하인 것으로 확인됐다.

G마켓은 피해를 인지한 뒤 추가 보안 대책을 마련했다. G마켓은 이날 쿠팡의 대규모 개인 정보 유출 피해로 인한 2차 피해 예방을 위해 개인 정보 보안 강화 조치를 시행한다며 로그인 비밀번호 변경, 로그인 2단계 인증 및 보안 알림 사용 등을 권고했다.





AD

G마켓은 계정에 등록돼 있던 카드로 상품권(환금성 상품)이 무단으로 결제된 것과 관련해서는 "본인 확인용 추가 인증을 의무 적용해 안전하게 거래할 수 있도록 조치했다"고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>