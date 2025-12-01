AIA생명, LLM 기반 AI OCR로 보험사기 적발…소비자 보호 강화

AIA생명이 자사가 도입한 거대언어모델(LLM) 기반 인공지능(AI) 광학문자인식(OCR) 기술을 고도화해 보험사기 의심 사례를 적발하는 성과를 거두며 보험금 지급 과정에서의 소비자 보호를 한층 강화했다고 1일 밝혔다.

AIA생명은 지난 8월 보험금 청구 서비스에 LLM 기반 AI OCR 솔루션을 도입했다. 입원·수술·골절 등 소액 보험금 청구 시 병원 서류를 촬영하기만 하면 청구에 필요한 주요 정보를 자동으로 인식·입력하는 시스템이다. 이를 통해 비정형 문서까지 정확하게 인식해 보험금 지급 속도를 크게 높인 데 이어, 최근에는 해당 기술을 보험사기 탐지 영역으로 확장했다.

이번에 AIA생명이 적발한 사례는 회사에 접수된 일부 보험금 청구 건의 진단서에서 일반적인 양식과 다른 비정상적인 패턴이 AI 시스템에 의해 자동으로 감지되면서 시작됐다. AIA생명은 LLM 기반 AI OCR 솔루션을 도입해 진단서에 기재된 진단 관련 정보를 자동으로 추출하고 이를 검증하는 방식을 적용하고 있다. 이 과정에서 보험금 청구 서류의 진단 정보 일치 여부, 제출 서류의 진위 확인, 부정 청구 패턴 분석 등이 동시에 이뤄진다.

AIA생명은 이렇게 확인된 이상 징후에 대해 내부 심사를 거쳐 사실관계를 면밀히 검토했고 부정 청구가 의심되는 정황을 수사기관에 공유했다. 이후 마산 소재 경찰서 수사 결과, 타인의 의료기록을 가족 명의 서류로 악용해 여러 보험사에서 보험금을 부정 청구한 보험설계사의 사기 시도가 확인됐다. AIA생명은 관련 자료 제공과 조사 협조를 통해 수사에 참여함으로써 부정 수령을 사전에 방지하고 고객의 소중한 자산 보호에 기여했다.

AIA생명은 이번 사례를 통해 AI 기반 OCR 기술이 단순히 서류 입력 업무를 자동화하는 수준을 넘어 인적 검수만으로는 놓치기 쉬운 문서 위·변조 및 비정상 청구 패턴을 조기에 발견하고 보험사기를 예방하는 등 고객 권익 보호를 위해 실질적인 역할을 할 수 있음을 확인했다고 설명했다.





오성준 AIA생명 고객총괄본부 운영부문장은 "보험금 청구와 지급 과정은 고객과 보험사가 가장 밀접하게 만나는 순간이자 금융당국이 강조하는 소비자 보호가 실제로 구현되는 핵심 접점"이라며 "LLM 기반 AI OCR 솔루션을 활용해 보험사기를 빠르게 지급하고 보험사기를 선제적으로 차단해 고객 자산을 더욱 안전하게 보호할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





