62세 앨버니지 호주 총리, 16세 연하와 관저서 비공개 결혼식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

124년 만의 현직 총리 결혼식

가족·지인만 참석한 비공개 웨딩

앤서니 앨버니지(62) 호주 총리가 오랜 연인이던 조디 헤이던(46)과 결혼식을 올렸다. 현직 총리가 재임 중 결혼식을 치른 것은 호주 연방 정부 124년 역사상 이번이 처음이다.

29일(현지시간) 앤서니 앨버니지(62) 호주 총리가 오랜 연인이던 조디 헤이던(46)과 결혼식을 올렸다. 앨버니지 총리 인스타그램

AD

29일(현지시간) 호주 매체 9뉴스에 따르면 이날 앨버니지 총리는 호주 수도 캔버라 관저에서 헤이던과 결혼했다. 앨버니지 총리는 결혼식 후 성명을 내고 "가족을 비롯해 가장 가까운 친구들 앞에서 우리 사랑과 함께할 미래를 약속해 매우 기쁘다"고 말했다.

헤이던은 호주 브랜드 '로맨스 워스 본'(Romance Was Born)의 드레스를 착용했고 앨버니지 총리는 MJ 베일(MJ Bale) 수트를 입었다. 헤이든 조카 엘라(5)가 플라워걸을, 앨버니지 총리의 반려견 토토가 반지 전달을 맡았다.

두사람은 호주에서 짧은 신혼여행을 보낼 예정이다.

이들은 2019년 한 비즈니스 행사에서 처음 만나 호주 럭비팀 사우스 시드니 래빗호스(South Sydney Rabbitohs) 팬이라는 공통점으로 가까워졌다. 헤이던은 2022년과 2025년 선거운동에서도 앨버니지 총리와 함께했다.

앨버니지 총리는 지난해 밸런타인데이(2월14일) 헤이던에게 청혼하며 재임 중 약혼한 첫 호주 총리가 됐다.

결혼 준비 과정에서 정치적 폭력 우려가 높아지면서 대부분 비공개로 진행됐다. 하객 역시 부부의 가족과 지인 등 60여명만 참석했다. 앨버니지 총리는 지난 8월 "국제 인사 초청 없이 소규모로 치르겠다"며 "정치 행사가 아니라 개인적 결혼식"이라고 설명했다.

그는 앞서 "언젠가 총리직은 끝나지만, 우리는 함께 시간을 보내는 것을 가장 즐긴다"며 헤이던과의 결혼을 결심한 이유를 밝힌 바 있다.





AD

앨버니지 총리는 정치적 동료이자 뉴사우스웨일스 부총리를 지낸 카멀 테버트(61)와 2000년 결혼했지만 2019년 결별했다. 이들 사이에는 20대 아들 네이선이 있다. 앨버리지 총리는 청혼 전에는 네이선과 먼저 상의했고, 네이선은 이를 지지해준 것으로 알려졌다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>