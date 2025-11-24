한화생명 "사망보험금 유동화, 고객 절반이 긍정적으로 평가"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화생명이 '사망보험금 유동화' 서비스 시행에 맞춰 종신보험에 대한 고객 인식과 새로운 활용 가치를 분석한 소비자 조사 결과를 24일 발표했다.

이번 조사는 한화생명과 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 지난 9월25일부터 29일까지 전국 30세 이상 성인 남녀 1019명을 대상으로 진행했다.

응답자 중 절반(49.4%)은 종신보험의 가장 큰 불만으로 '당장 받는 혜택이 없다'고 답했다. 이어 '보험금의 가치 하락'(23.3%), '유연하게 활용하기 어려운 점'(21.1%) 등의 순으로 나타났다.

종신보험은 여전히 '가족 사랑과 책임감'을 상징하지만 '비싼 보험료'와 '비유동성 자산'이라는 인식이 강하게 자리잡고 있었다.

지난달 30일부터 대형 생명보험사부터 우선 시행한 사망보험금 유동화 제도는 종신보험의 사후 중심 구조를 생전 중심으로 바꾸는 혁신적 기능으로 주목받고 있다. 사망보험금 유동화에 대한 매력도는 평균 64.7점, 긍정 응답은 53.4%로 나타났다. 제도를 통한 종신보험의 부정적 인식 완화 정도도 평균 63.74점, 긍정 응답은 50.7%로 절반 이상이었다.

이 제도가 도움이 될 상황으로는 '은퇴 후 노후 생활비'(37.0%), '중대 질병 의료비'(24.4%), '간병비'(23.3%) 순으로 응답이 집중됐다.

이번 조사에서 '40~50대 기혼 유자녀 가구'는 종신보험의 전통적 가치(가족 보장)와 신규 가치(생애 자산 활용)에 모두 높은 공감도를 보였다. 이들은 가족 부양과 동시에 본인 노후에 대한 요구가 강한 세대로 종신보험 유동화 제도에 가장 실질적 수요를 느끼는 핵심 집단으로 분석됐다. 이 연령대는 '은퇴 후 생활비 보완'에 대한 필요성이 각각 40대 41%, 50대 44.9%로 높았다. '능동적 자산 활용'에 대한 공감도 역시 높게 조사됐다.

응답자들은 상품 구조의 투명성 강화와 함께 '요양·간병 서비스' 등 실질적 부가 서비스 결합(68.6%)을 통해 고객 신뢰와 만족도를 높일 필요가 있다고 강조했다.





한화생명 관계자는 "사망보험금 유동화는 종신보험을 '사후 보장'에서 '생전 자산'으로 확장하는 제도적 혁신"이라며 "고객이 생애 전반에서 보험을 유연하게 활용할 수 있도록 지속적으로 서비스를 고도화해 나가겠다"고 말했다.





