"쿠팡 막으면 알리가 온다?"…새벽배송 제한 논의에 소비자 우려 확산

새벽배송 제한 논의 계속되며 갈등 양상 확산

국내외 플랫폼 규제 형평성 문제 제기돼

민주노총 택배노조가 쿠팡·컬리 등 국내 플랫폼의 새벽 배송(0~5시) 제한을 추진하자 온라인 커뮤니티를 중심으로 중국 플랫폼의 시장 장악을 우려하는 분위기가 확산하고 있다.

서울의 한 쿠팡 물류센터를 오가는 차량의 모습. 연합뉴스

최근 민주노총이 택배기사 과로사를 막겠다며 새벽배송을 제한하자는 입장을 밝히자 소비자들 사이에서는 "국내 기업이 멈추면 알리익스프레스·테무 같은 해외 플랫폼이 그 자리를 차지하는 것 아니냐"는 우려가 나온다. 이 같은 불안은 민주노총의 새벽배송 제한 주장과 알리익스프레스의 '알리프레시' 출범이 비슷한 시기에 발표된 데서 비롯됐다.

알리익스프레스는 지난달 신세계그룹과 합작해 신선식품 배송 서비스인 '알리프레시'를 선보였다. '알리프레시'는 과일·채소·정육 등을 국내 택배사를 통해 하루 이틀 내 배송하는 서비스로 현재 시범 운영에 들어갔다. 업계에서는 "알리가 중장기적으로 국내 소비자 대상 새벽배송 모델을 도입할 가능성이 크다"는 전망도 한다.

알리익스프레스의 알리프레시. 알리익스프레스

반면 새벽배송 관련 논의를 진행 중인 '택배 사회적대화기구'에는 국토교통부, 민주노총, 쿠팡·컬리·CJ 대한통운 등 국내 기업이 포함돼 있지만 알리익스프레스·테무 등 해외 플랫폼은 참여하고 있지 않다. 국내 플랫폼이 규제 논의에 묶인 사이 영향권 밖에 있는 해외플랫폼의 시장 확대 가능성은 커질 수밖에 없다는 지적이다.

실제 알리익스프레스는 월간 활성 이용자 수 909만명으로 국내 이커머스 2위 규모로 성장했다. 국내 시장 공략을 위해 1조5000억원 투자 계획을 밝히고 2600억원을 들여 대규모 통합 물류센터 구축도 추진 중이다. 국내 기업의 새벽배송이 제한될 경우 해외 플랫폼이 빠르게 자리를 메울 수 있다고 우려하는 이유다.

택배가 쌓인 물류센터의 모습. 연합뉴스

현장 반발도 거세다. 쿠팡 위탁 기사 2만여 명 중 1만여 명이 소속된 쿠팡파트너스연합회는 기사 2405명을 대상으로 한 설문조사에서 "택배기사 93%가 새벽배송 제한 주장을 반대한다"고 밝혔다. 학계에서도 새벽배송 금지 시 최대 54조원의 사회적 손실이 발생할 수 있다는 분석이 나온다.

소비자 반발도 만만치 않다. 앞서 사단법인 소비자와함께·한국소비자단체연합이 소비자 1000명을 대상으로 실시한 온라인 설문조사에서 64%가 새벽배송 중단 시 불편함을 느낄 것이라고 답했다. 이어 지난 13일 국회 국민동의 청원 게시판에 '새벽배송 금지 및 제한 반대에 관한 청원'이라는 제목의 글까지 올라오며 논란은 더 확산하는 분위기다.





새벽배송을 둘러싼 규제 논의가 소비자 편의, 택배노동 환경, 국내외 플랫폼 간 경쟁 구도까지 얽히며 논점이 복잡해지는 만큼 산업 전반에 미칠 영향을 고려해 실효적이고 현실적인 대안 논의가 필요하다는 목소리가 커지고 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

