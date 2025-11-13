한화 vs 흥국…이지스운용 인수전서 맞붙은 두 생보사

한화생명·흥국생명 이지스운용 본입찰 참여

이지스운용 국내 부동산 펀드 1위…기업가치 약 8000억원

한화·태광 오너家 3세 승계 앞두고 '빅 딜' 관심

한화생명과 흥국생명이 국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용 인수전에서 맞붙었다. 저출산·고령화로 본업이 갈수록 어려워지는 상황에서 대체투자로 활로를 뚫는다는 전략이다. 두 생보사 모두 오너가의 3세 승계와 얽혀있다는 점에서 그룹 자존심을 건 인수합병(M&A) 전략이 치밀하게 전개될 전망이다.

13일 금융권에 따르면 한화생명과 흥국생명은 최근 이지스운용 경영권 매각을 위한 본입찰에 최종 인수제안서를 제출했다. 이지스운용의 부동산 펀드 운용 규모는 약 66조원으로 국내 최대 수준이다. 오피스빌딩·물류센터·데이터센터·호텔 등에 투자하며 성장해왔다.

매각 대상인 이지스자산운용 지분은 최대주주 손화자씨가 보유한 지분 12.4%를 비롯해 주요 재무적 투자자(FI) 지분 등을 포함해 약 98%다. 손씨는 창업자인 고(故) 김대영 전 이사회 의장의 배우자다. 한화생명과 흥국생명 중 한 곳이 인수에 성공하면 경영권 확보와 더불어 지분 구조도 단순화될 것으로 보인다.

현재 가장 유력한 인수 후보는 한화생명이다. 한화생명 자산규모는 올해 상반기 기준 168조9360억원으로 흥국생명(24조642억원)의 약 7배 수준이다. 인수 의지도 적극적이다. 한화생명은 이지스운용 예비입찰 당시 지분 66% 인수가에 대해 1조원을 제시했었다. 현재 시장에서 평가하는 이지스운용 지분 100%의 가치가 약 8000억원이라는 점을 고려하면 공격적인 베팅이다.

김승연 한화그룹 회장의 차남인 김동원 한화생명 사장도 이지스운용 인수에 적극 관심을 보이는 것으로 전해졌다. 김 사장은 김 회장의 'M&A 승부사' 기질을 그대로 물려받았다고 평가받을 정도로 최근 국내외에서 M&A에 적극 뛰어들고 있다. 지난해 4월 인도네시아 노부은행 지분 40% 인수계약에 이어 같은 해 11월 미국 증권사 벨로시티 지분 75% 인수계약을 성사시켰다. 한화생명이 이지스운용을 품으면 한화자산운용·한화리츠·한화에셋매니지먼트 등 그룹 내 자산운용·부동산 투자사들과 시너지를 낼 전망이다.

태광그룹 보험 계열사인 흥국생명도 만만치 않은 후보다. 흥국생명은 몸집에서는 한화생명에 뒤지지만 내실 있는 경영으로 주요 실적·재무지표에서 한화생명을 위협하고 있다. 올해 상반기 기준 흥국생명의 지급여력비율(K-ICS·킥스)은 208.3%로 한화생명(160.6%)보다 자본건전성이 좋다. 흥국생명의 기본자본 킥스는 107.2%로 안정적 수준이지만 한화생명(59.5%)은 대형 생보사 중 유일하게 100% 미만이다. 같은 기간 흥국생명의 운용자산수익률은 4.1%로 한화생명(3.07%)보다 앞섰다. 운용자산수익률은 보험사가 보유한 채권·주식·대체투자 등에서 발생하는 수익률이다.

흥국생명은 최근 자산 매각과 자본성증권 발행 등을 통해 실탄을 두둑이 마련하고 있다. 최근 서울 종로구에 위치한 흥국생명 사옥을 매각해 약 7200억원을 확보했다. 이달 중 2000억원 규모의 후순위 채권을 발행해 약 1200억원을 활용할 예정이다. 이렇게 되면 약 8400억원 규모의 유동성이 확보되는 셈이다.

이번 인수전은 3세 승계를 앞둔 한화와 태광 오너가의 자존심 싸움이라는 해석도 있다. 김 사장은 한화그룹의 금융 경영권 승계와 계열분리라는 숙제를 안고 있다. 태광그룹의 경우 이호전 전 태광그룹 회장의 장남 이현준씨와 장녀 이한나씨가 승계를 앞두고 있다. 이들은 한화그룹 3세처럼 아직 경영 전면에 나서고 있진 않지만 태광그룹 M&A에 간접 투자 형식으로 참여하는 등 등판을 노리고 있다.





매각 주관사인 모건스탠리와 골드만삭스는 이달 중 우선협상대상자와 차순위 협상대상자를 발표할 것으로 예상된다. 이후 주식매매계약(SPA)과 금융당국의 대주주 적격성 심사를 거쳐 내년 중 잔금 등 거래가 최종 마무리될 전망이다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

