제10회 한국뮤지컬어워즈 내년 1월19일 세종문화회관에서

국내 대표 뮤지컬 시상식 '대한민국뮤지컬페스티벌-제10회 한국뮤지컬어워즈'가 내년 1월19일 세종문화회관 대극장에서 열린다.

헌국뮤지컬어워즈는 사단법인 한국뮤지컬협회가 주최하고 문화체육관광부와 한국문화예술위원회가 후원한다. 뮤지컬협회는 어워즈 10주년을 맞아 내년 1월 본 시상식에 앞서 새롭고 다양한 부대행사를 마련할 계획이라고 밝혔다.

이종규 한국뮤지컬협회 이사장은 "어워즈 10주년을 기념해 의미있게 기억될 프로그램을 준비했다"며 "'뮤지컬 포럼 2025', '뮤지컬 비평 클럽'이 관객 및 관계자들의 호평속에 마무리 됐으며, '뮤지컬 클래스 시리즈', 'MU:YEAR(뮤이어) 콘서트'까지 큰 관심을 모으고 있다. 본 시상식 역시 업계와 관객이 함께 즐기고, 한국뮤지컬 60주년을 맞는 2026 새해를 희망차게 여는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

작품·배우·창작·특별 4개 부문에서 총 21명(팀)을 시상한다. 대상 수상작 상금은1000만원이며 작품상(400석 이상/400석 미만) 각 500만원, 배우/창작 부문 개인상(14명) 각 100만원, 앙상블상 500만원, 아동가족뮤지컬상 200만원을 지급한다.

협회는 사전 출품의사를 밝힌 출품작이 이미 100편을 초과했다며 올해 어워즈 참가율과 경쟁률이 역대 최고의 참가율과 경쟁률을 기록할 것으로 예상된다고 밝혔다.

후보 선정 과정은 먼저 후보추천위원회의 출품작 확인 및 심의 단계를 거쳐 최초 10배수의 후보를 결정한다. 이후 투표단의 예심투표(1인2표제)를 거쳐 5순위까지 선정하고 본심투표(1인1표제) 후 '어워즈' 당일 최종 수상작(자)를 발표한다.

투표단은 '전문가 투표단'과 '관객 투표단' 각 100명씩 총 200명으로 구성된다. 전문가 투표단은 한국뮤지컬협회 6개 분과(극장·무대예술·배우·제작·창작·학술) 및 언론, 평론 등 뮤지컬 각 분야의 전문가들로 구성된다. 다작 관람 순으로 선정되는 관객 투표단 모집은 오는 13~23일 진행될 예정이다. 자세한 내용은 어워즈 홈페이지와 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.

후보작(자) 출품 등록은 11일부터 27일까지 진행된다. 한국뮤지컬협회 회원사가 직접 제작한 공연을 원칙으로 하며, 2024년 12월2일부터 2025년 12월7일 동안 국내에서 개막한 뮤지컬 작품 중 유료 공연된 창작 및 라이선스 작품을 대상으로 한다. 개막일이 당해연도 기간 이전이면서 전년도 요건 미충족으로 출품하지 못했던 작품의 경우 올해 출품 등록이 가능하다. 단 연속되는 프로덕션의 2년 연속 중복 출품은 금지되며, 2년 연속일지라도 극장, 캐스트, 공연 시기 등이 분리된 각각의 프로덕션은 출품 가능하다.





후보작(자)를 등록하고자 하는 뮤지컬 제작사 및 공연 단체들은 협회 홈페이지 내 게시된 공고문 확인 후 이메일로 서류를 제출하면 된다. 후보작(자) 출품과 관련한 자세한 공고 내용은 한국뮤지컬어워즈 홈페이지에서 확인할 수 있다.





