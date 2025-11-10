신안군, 섬 뻘낙지 음식특화거리 정비 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노후 시설 보수·환경 개선 등 관광객 특수 기대

신안군 음식특화거리 정비를 통해 관광객 만족도 끌어 올리려고 한다. 신안군 제공.

AD

전남 신안군이 지역 명소인 섬 뻘낙지 음식특화거리의 노후 시설을 정비하고 쾌적한 관광 환경 조성을 마쳤다.

군은 2017년 전라남도 '남도 음식 거리 조성 공모사업'에 선정된 이후, 2019년 압해읍 송공항 일원에 안내 표지판과 낙지를 상징하는 조형물을 설치해 지역 대표 음식 거리로 육성해왔다.

하지만 준공 후 6년이 지나면서 조형물과 시설물의 노후화로 홍보 효과가 줄어드는 문제가 발생하자, 군은 음식특화거리 활성화를 위해 상인회 간담회와 친절 교육, 주차안내판·표지판 재도색(덧칠) 등 주요 시설을 정비했다.





AD

군 관계자는 "이번 정비로 섬 뻘낙지 음식특화거리가 다시 활력을 되찾을 것"이라며 "관광객이 다시 찾고 싶은 명소로 자리 잡을 수 있도록 지역 특색을 살린 관광 인프라 개선과 홍보를 지속 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>