본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[이슈인터뷰]배성완 하나손보 대표 "대면·장기보험 성과 나타나…2027년부터 흑자 자신"

최동현기자

입력2025.11.10 06:15

시계아이콘02분 01초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

2024년 취임 후 대면·장기보험·GA 역량 강화
적자 대폭 축소…내년엔 내실 다지기 주력
'고객 생애주기 케어형 손보사' 전환 목표

'디지털 전환'이라는 단어가 이제는 구시대적으로 느껴질 만큼 산업 전반에서 비대면·디지털화가 빠르게 진행되고 있다. 금융권도 별반 다르지 않다. 하지만 보험업만큼은 아직 대면이 비대면에 크게 앞선다. 지난해 기준 대면 채널 비중은 생명보험이 99%, 손해보험은 71%다.


지난달 국내 1호 디지털보험사인 캐롯손해보험이 한화손해보험에 흡수합병된 것은 이러한 구조적 한계를 상징적으로 보여주는 사건이었다. 디지털 보험사를 표방했던 많은 손보사는 최근 고민이 많아졌다. 적자를 더 감내하면서 디지털·비대면을 끝까지 지속할 것인지, 아니면 다시 근본으로 돌아가 대면영업을 강화할 것인지의 갈림길에 서 있는 것이다.


지난 6일 아시아경제가 만난 배성완 하나손해보험 대표는 일찍이 이런 문제의식에서 한발 빠르게 해법을 찾아 조직을 변화시키고 있었다. 배 대표는 삼성화재에서 30년 넘게 근무한 뒤 2024년 1월 첫 외부출신으로 하나손보 최고경영자(CEO)에 올랐다. 취임 직후 그는 디지털 중심 전략에서 벗어나 대면영업과 장기보험 중심으로 사업을 재편했다. 배 대표는 "2020년 하나손보가 출범한 이후 디지털 종합 손보사를 지향하고 관련해 다양한 사업들을 진행해왔다"며 "제가 대표로 부임한 이후부터는 온라인을 병행하면서 정통 손보사 모델을 추진 중"이라고 말했다.


[이슈인터뷰]배성완 하나손보 대표 "대면·장기보험 성과 나타나…2027년부터 흑자 자신" 배성완 하나손해보험 대표. 하나손보
AD

'대면·장기보험' 등 기초체력 강화…적자 폭 절반 이상 줄어

배 대표가 변화를 시도한 이유는 하나손보의 기존 사업 구조가가 디지털에 특화한 자동차·단기·소액보험 중심이었기 때문이다. 이는 2023년 도입된 국제회계기준(IFRS17) 체제의 주요 수익성 지표인 보험계약마진(CSM) 확보 측면에서 한계가 있었다.


배 대표 취임 이후 하나손보는 인력 구성과 상품 포트폴리오 측면에서 체질 개선을 이뤄냈다. 2023년 113명이었던 장기보험 영업인력은 지난해 250여명까지 2배 이상 늘었다. 설계매니저는 2023년 59명에서 2024년 121명, 지난달 기준으로는 200명까지 확대됐다. 법인보험대리점(GA) 영업조직도 개편됐다. 2023년 사업단 7개, 지점 17개로 운영됐지만 현재 9개 사업단, 35개 지점으로 확대됐다. 장기보험 신상품개발과 상품개정건수는 2023년 4건에서 24년 14건, 올해엔 지난달 말 기준 24건으로 급증했다. 장기보험 확대로 최근 갈수록 손해율이 올라가는 자동차보험 비중이 절반 아래로 떨어졌다.


현장 영업이 다시 활기를 찾으면서 실적도 개선됐다. 2023년 879억원이던 당기순손실은 배 대표가 취임한 지난해 279억원까지 감소했다. 올해 3분기 누적으로는 324억원의 당기순손실을 기록했다. 배 대표는 "내부적으로는 2027년까지 흑자전환하는 게 목표"라며 "현재까지 진행한 체질개선 속도와 자본·영업 강화 상황을 고려할 때 충분히 달성 가능하다"고 자신했다.


내년부터 내실 다지기 집중…"고객 생애주기 케어형 손보사로 도약"

디지털·비대면을 표방했던 인터넷전문은행(카카오뱅크·케이뱅크·토스뱅크)들은 사상 최대 실적을 쏟아내며 이제는 업계의 '미꾸라지'에서 '메기'가 됐다고 평가받는다. 하지만 디지털을 표방했던 보험사들은 수년간 적자의 늪에서 아직 빠져나오지 못하고 있다.


배 대표는 이런 구조적 한계를 극복하기 위해서는 획일적 규제보다는 대형사와 중·소형사 등 각 보험사 수준과 상황에 맞는 규제 유연성이 필요하다고 봤다. 그는 "디지털보험사나 장기보험 확대를 추진하는 회사들은 기본자본 소진이 빠른데 기본자본 지급여력비율(K-ICS) 등 규제 체계의 유연성이 필요하다"며 "디지털 플랫폼을 통한 상품 판매 방식이 다양해지는 만큼 기존 규제 틀보다 더 혁신을 수용할 수 있는 제도적 여건이 중요하다"고 설명했다.


하나손보는 다른 디지털보험사들과 달리 종합손해보험사 라이선스가 있어 대면·장기보험 전환이 빨랐다. 그렇다고 비대면 채널의 성장성을 간과한 것은 아니다. 배 대표는 "기본적인 체력과 규모의 경제를 위한 GA채널·장기보험 중심 전략을 기초로 디지털 채널 고도화와 상품 다각화를 통해 비대면 채널 경쟁력 강화를 병행할 것"이라며 "중장기적으로는 대면과 비대면 채널이 상호보완적으로 작동하도록 균형을 맞춰 나갈 계획"이라고 전했다.


배 대표는 그동안 사업구조 개편을 위한 성장 인프라 구축과 매출 증대 등 외형 확대에 역량을 쏟았다. 내년부터는 질적 성장에 초점을 맞추고 수익성과 효율성을 함께 높여 내실 다지기에 집중할 계획이다. 배 대표는 "인공지능(AI)을 통한 상품·서비스 고도화와 ESG(환경·사회·지배구조) 확대에도 노력을 기울일 것"이라며 "자동차·생활·건강·시니어 등 다양한 영역에서 서비스를 강화해 '고객 생애주기 케어형 손보사'로 거듭날 것"이라고 말했다.


◆약력


지금 뜨는 뉴스

AD

▲1968년 출생 ▲대구 영남고·영남대 경제학과 졸업 ▲1992년 삼성화재 입사 ▲삼성화재 강서사업본부 수석 ▲삼성화재 수도권1사업부 단장 ▲삼성화재 GA1사업부장 상무 ▲삼성화재 장기보험부문 기획팀장 상무 ▲삼성화재 경기사업본부 상무 ▲삼성화재 장기보험부문장 부사장 ▲삼성화재 상근고문 ▲2024년 하나손해보험 대표 취임


[이슈인터뷰]배성완 하나손보 대표 "대면·장기보험 성과 나타나…2027년부터 흑자 자신" 배성완 하나손해보험 대표. 하나손보



최동현 기자 nell@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

  • 25.11.0407:00
    ②대체투자 비중 압도적… 공제회 '롤모델' 교직원공제회
    ②대체투자 비중 압도적… 공제회 '롤모델' 교직원공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 연기금과 달리 회원들이 자발적으로 가입하는 공제회는 많은 복지혜택으로 회원

  • 25.11.0308:16
    1300조 굴리며 짭짤한 수익률 내는 국민연금…韓 위해 깜짝 등판한 곳①
    1300조 굴리며 짭짤한 수익률 내는 국민연금…韓 위해 깜짝 등판한 곳①

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 지난해 말 계엄 정국으로 불안해지면서 원·달러 환율이 1486원까지 치솟았다.

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

  • 25.10.3014:38
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(10월 29일) 소종섭 : 최민희 민주당 의원(과학기술정보방송통신위원장, 약칭 과방위원장)과 관련해 논란이 계속되고 있습니다. 이번에는 최 의원의 딸이 자신의 SNS에 결혼한 건 지난해 8월이라고 표시했다는 보도가 나왔어요. 최 의원은 국감 끝나고 해명

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기