서구 운천테라스길 가을밤 밝히는 '야미로드'

골목형상점가 소통테마길 도심 속 낭만거리로
광주광역시 서구가 추진 중인 '걷기 좋은 소통테마길'이 주민들의 큰 호응을 얻고 있다.
서구는 지난달 31일 상무2동 운천테라스길(운천역 먹자골목 일원)에서 '낭만야장 야미로드(夜味, Yummy Road)'를 선보였다.
이날 행사는 골목형상점가 상인들과 주민이 함께 꾸민 축제로 운천테라스길 일대를 차 없는 거리로 조성해 버스킹·디제잉·플리마켓 등 다채로운 문화공연이 펼쳐졌다. 또 상인들은 직접 음식을 포장·판매하며 방문객에게 '먹는 즐거움'과 '소통의 맛'을 선사했다.
현장을 찾은 시민들은 "어둡고 조용했던 골목이 아름다운 축제장으로 변했다"며 "주말마다 가족과 함께 즐길 수 있는 이런 행사가 계속 이어지면 좋겠다"고 말했다.
서구는 앞서 풍암동 모두모아길을 '걷기 좋은 소통테마길'로 지정하고 야외물놀이장·피크닉 등 계절별 특화 프로그램을 진행했다. 또 오는 4일에는 치평동 아동친화거리인 감탄히어로에서 아이들과 함께 즐길 수 있는 축제를 개최할 예정이다.
김이강 서구청장은 "소통테마길은 주민이 함께 어울리고 골목상권이 살아나는 생활문화의 무대다"라며 "앞으로도 지역 특성에 맞는 소통테마기를 조성해 걷고 머무는 골목문화를 만들어가겠다"고 말했다.
