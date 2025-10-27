가을빛 물든 천북 청보리밭, 코스모스와 굴향 가득한 보령의 낭만 여행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SBS 드라마 촬영지로 주목받는 천북면, 청보리밭과 굴축제가 함께 만드는 '가을 감성 힐링 코스'



지난해 청보리밭 코스모스 모습/보령시

충남 보령시 천북면이 가을 정취로 물들고 있다. 드라마 '그 해 우리는'의 촬영지로 알려진 청보리밭과 오는 11월 15일 개막하는 '천북 굴 축제'가 맞물리며, 서해안 가을 여행지로 뜨거운 관심을 받고 있다.

27일 보령시에 따르면 천북면 청보리밭은 과거 폐목장을 감각적으로 재생시켜 만든 공간으로, 부드럽게 이어지는 언덕과 탁 트인 시골 풍경이 어우러져 '감성 포토존'으로 손꼽히고 있다.

또 언덕 정상에 위치한 창고형 건물은 옛 목장의 흔적을 살리면서도 감성적인 인테리어로 꾸며져, 방문객들에게 특별한 경험을 선사한다.

청보리밭의 매력은 계절마다 변신하는 색감이다. 봄에는 싱그러운 연초록빛 청보리가 출렁이고, 여름엔 황금빛 보리가 익어간다. 가을에는 코스모스가 흐드러지게 피어나며, 새롭게 조성된 가을꽃밭이 여행객들의 발길을 사로잡고 있다.

특히 올해는 보리 수확 이후 삭막해질 시기를 대비해 코스모스를 대규모로 식재, 가을철 대표 포토존으로 떠올랐다.

11월15일부터 보령에서 천북 굴축제가 열린다

오는 11월 15일부터 열리는 '천북 굴 축제'는 천북면 일대를 미식 여행지로 바꾼다. 싱싱한 서해 굴로 만든 굴구이, 굴회, 굴밥 등 다양한 메뉴가 준비되어 있으며, 현장에서는 각종 공연과 체험 이벤트도 펼쳐진다.

이밖에도 주변에는 서해랑길 트레킹 코스, 우유창고 체험농장, 보령방조제, 충청수영성 등 관광 명소가 가까워 당일 코스로도 인기다.





김동일 보령시장은 "천북 청보리밭은 사계절 모두 색다른 매력을 선사하는 명소로 자리 잡았다"며 "가을 코스모스와 굴축제가 어우러진 이번 시즌에 보령을 찾으면 특별한 추억을 만들 수 있을 것"이라고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

