담양군, 오일시장서 '세계문화페스티벌' 개최

의상패션쇼·공연·체험·먹거리 등 다채
전남 담양군(군수 정철원)은 지난 17~18일 이틀간 담양글로벌문화관과 담양오일시장 일원에서 '세계문화페스티벌'을 개최했다고 21일 밝혔다.
이번 행사는 10개국 이주여성들이 각국의 국기를 들고 행진하는 퍼레이드를 시작으로, 세계 전통공연과 K-POP 커버댄스, 세계의상패션쇼, 글로벌노래자랑, 버스킹공연 등 다양한 프로그램이 진행됐다.
담양가족센터를 비롯해 다문화가정, 지역 상인, 예술인 등이 함께 참여해 세계 문화가 어우러진 축제의 장을 만들었다. 특히 담양글로벌문화관이 소장한 베트남·필리핀·중국·캄보디아 전통의상을 활용한 패션쇼는 관람객들로부터 큰 호응을 얻었다.
지금 뜨는 뉴스
정철원 군수는 "이번 축제가 담양이 세계와 소통하고 다양한 문화를 교류하는 글로벌 무대로 나아가는 첫걸음이 되길 바란다"며 "앞으로도 담양글로벌문화관이 지역의 문화 다양성을 확산시키는 중심 공간으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>