'김치 맛' 살리는 AI…LG 김치냉장고 '톡톡' 출시

LG전자가 인공지능(AI) 기술로 편의성을 강화한 김치냉장고 신제품을 출시했다.

LG전자는 'LG 디오스 AI 오브제컬렉션 김치톡톡' 신제품을 출시했다고 19일 밝혔다. LG전자 김치냉장고 중 처음으로 'AI 맞춤보관' 기능을 적용했다. 씽큐(ThinQ) 앱으로 포장김치 바코드를 찍으면 입력되는 김치 종류·제조사 등 정보를 종합적으로 고려해 최적의 맛을 내도록 온도를 맞춘다. 또 고객의 사용 패턴을 분석해 최적의 온도를 유지하도록 돕는다. 냉장고 문을 많이 여는 시간에는 냉기 분사를 중단해 성에를 제거하는 '제상 동작' 시간을 조절하는 것이다.

LG전자가 'LG 디오스 AI 오브제컬렉션 김치톡톡' 신제품을 출시했다. 신제품이 공간에 조화롭게 배치된 모습. LG전자

LG전자는 김장철 외엔 각 칸을 김치 보관이 아닌 야채·과일·쌀·잡곡 보관, 냉동 등 용도로 사용한다는 점을 고려해 다양한 식재료를 편리하게 보관할 수 있는 구조와 기능을 탑재했다.

먼저 냉장고 상칸을 좌우로 분리하는 다용도 분리벽을 업계 최초로 적용해 각 공간을 김치·냉장·냉동으로 개별 설정할 수 있도록 했다. 김장철에는 상칸 좌우를 모두 김치 보관 모드로 사용하다가 여름에는 개별 칸을 냉동고나 냉장고로 바꿔 사용할 수 있다. 이 같은 기능이 적용되면서 491ℓ 대용량을 상칸 좌·우, 중칸, 하칸 등 독립된 4개 공간으로 활용할 수 있게 됐다.

'다목적 보관모드'는 다양한 식재료에 적합한 온도를 알아서 설정해주는 기능이다. 고객이 씽큐 앱에서 음료·주류·과일·야채 등 37가지 식품 종류 중 보관 품목을 선택하면 최적의 온도를 맞춰준다. LG전자는 식재료 보관 모드를 씽큐 앱 업그레이드를 통해 늘려나갈 계획이다.

위생 관리 기능도 한층 강화했다. 기존보다 크기가 2배로 커진 '퓨어 프레시 필터'는 효과적인 탈취로 내부 환경을 쾌적하게 유지한다. 특히 구독 구매시 전문가가 방문해 필터의 교체부터 성능 점검, 외관 클리닝, 쿨링팬 청소 등 꼼꼼한 케어와 계약기간 내 무상 A/S를 제공한다.





백승태 LG전자 키친솔루션사업부장(부사장)은 "AI와 구독으로 김치 맛은 살리고 편의성을 더했다"며 "다양한 식재료를 편리하게 보관하는 기술로 새로운 미식 경험을 제공하겠다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

