아산 고등학교서 또 폭발물 설치 신고…1200명 긴급 대피

아산 고교 또 폭탄 설치 신고…1200명 대피

지난 13일 이어 두 번째 허위 신고

본인 인증 없는 119신고 시스템 악용 정황

신고 전화번호 도용 주장…경찰 수사 착수

지난 13일 이어 충남 아산의 한 고등학교에 또다시 폭발물을 설치했다는 신고가 접수됐다.

17일 경찰과 소방당국은 이날 오전 9시31분께 119안전신고센터에 '아산의 고교에 폭탄을 설치했다'는 내용의 신고가 접수됐다고 밝혔다.

경찰과 소방당국은 전교생 1200여명을 대피시킨 뒤 경찰 특공대와 군 폭발물 처리반(EOD)을 투입해 폭발물을 확인했으나 발견되지 않았다.

이에 따라 이날 정오께 수색을 마치고 학생들을 재입실시켰다.

이 학교는 지난 13일 오전에도 폭발물 설치 신고가 접수돼 전교생이 대피한 바 있다. 두차례 허위 신고는 모두 119안전신고센터로 접수됐다.

경찰은 용의자가 본인 인증 절차 없이 신고할 수 있는 점을 악용한 것으로 보고 있다. 119안전신고센터는 전화로 말하기 불편한 장애인이나 한국어가 서툰 국내 거주 외국인을 위한 신고 서비스로 홈페이지에 접속해 이름과 전화번호만 입력하면 된다. 다만 긴급 상황에 대비해 인증 절차가 생략된다.

실제 이날 폭발물 신고가 접수된 전화번호 당사자는 도용을 주장하는 것으로 알려졌다. 지난 13일 신고된 번호 당사자 역시 경찰에 "도용당한 것 같다"고 진술했다.





경찰은 구체적인 사건 경위를 파악하고 있다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

